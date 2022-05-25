نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏ اسرع واقوى خلطه لتبييض اليدين و القدمين وتنعيمهم من اول مره في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوي خلطة لتبييض اليدين سريعا مع تعرض اليدين للاسمرار تبدأ السيدات والفتيات بالبحث وراء كيفية توحيد لون اليدين بوصفات طبيعية، ويرجع سبب اسمرارها لعدة أسباب ينتج عنها تغير لون اليدين وظهور التشققات ومن أهم العوامل تعرض اليدين لاشعة الشمس او تعرضهم للمياه دون تجفيف لفترة طويلة، او استخدام الكريمات التي تحتوي على مواد كيمياوية ضارة، ولذلك نود اليوم نقدملكل زوارنا الكرام افضل الوصفات المجربة في تبييض اليدين وتوحيد اللون سريعا.

وصفة لتبيض اليدين من أول مرة

مع وصفة زيت اللوز مع عصير الليمون ستحصلين على يدين بيضاء دون عيوب، فلكل مكون من المكونان هو كفيل على توحيد لون البشرة.

المكونات:

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

الطريقة

في وعاء صغير يتم وضع المكونان معا. يخلطالمكونات سويا جيدا. يتم توزيع المزيحعلى اليدين. يتركالخليط لمدة ساعة. يشطف الخليط بالماء الفاتر. تكرر الوصفة أربع مرات في الاسبوع، لنتيجة سريعة.

خلطة الليمون مع الملح لتبييض اليدين

تعتبر وصفة الملح مع عصير الليمون من أقوي الوصفات المجربة في تبييض اليدين، حيث تعمل الخلطة كمقشر طبيعي يزيل الاسمرار وطبقة الجلد الميتة من عل. اليدين ثم توحداللون.

المكونات.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الملح.

الطريقة

تخلط المكونات في وعاء. يتم توزيع المزيج على اليدين يترك حتي مرور نصف ساعة. تشطف اليدين بالماء الفاتر. تكرر العملية مرتين من كل اسبوع. خلطة العسل مع ماء الورد لتفتيح اليدين

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي.

اربع ملاعق كبيرة من ماء الورد.

الطريقة

في وعاء على النار نضع كمية العسل ونتركه على نار هادئة لدقايق حتي يسخن. ثم نضع عليه ماء الورد والجلسرين والخل. نمزج المكونات جيدا معا. ثم نرفع الخليط من على النار. ونتركه قليلا حتي يبرد. ثم يوزع الخليط علي اليدين. نترك المزيج لمدة 20 دقيقة. يشطف الخليط من على اليدين لمدة بالماء الفاتر. يمكن استخدام الوصفة في تفتيح القدمين ايضا.

وصفة لتبييض اليدين بالزبادي والليمون

تعد خلطة الزبادي من أفضل الخلطات المجربة والفعالة في تبييض اليدينبسرعه فائقة، ومع خلطها بعصير الليمون تحصلين على نتيجة سريعة، عن طريق خلط ملعقتان من عصير الليمون مع ملعقة من الزبادي، ثم يوزع الخليط على اليدين مع التدليك لدقيقة، ويترك حتي مرور نصف ساعة قبل شطف اليدين بالماء الفاتر، تكرر الوصفة مرتين من كل أسبوع لنايجة ملحوظة.

وصفة لتفتيح اليدين بالنشا والحليب

مع النشا والحليب ستحصلين على يدين افتح عدة درجات فور اتباع الوصفة، حيث يساعد مسحوق النشا في تبييض اليدين كونه يستخدم كمقشر للطبقة الميتة من الجلد ليزيلها على الفور، بينما يلعب الحليب على فتيح البشرة وجعلها أكثر نضارة، فقط ادمجي ملعقة من النشا مع ملعقة من الحليب السائل، ثم يوزع المزيج على اليدين بحركات دائرية رقيقة، ويترك لمدة 15 دقيقة قبل أن تشطف اليدين بالماء الفاتر، احرصي على تكرار الوصفة مرتين من كل اسبوع.

وصفة الملح لتقشير الجلد وتفتيح اليدين

الملح من الوصفات السريعة التي تبيض اليدين، حيث يعمل كمقشر طبيعي وفعال في تفتيح البشرة من خلال تقشير طبقة اللسمرار من على سطح الجلد لاسترجاع لون يديكي الطبيعي.

المكونات.

•ملعقة من الملح.

الطريقة

-نأخذ كمية الملح ونقوم بفرك اليدين جيدا جدا بها لدقيقة على الأقل.

-نترك الملح على اليدين لمدة 10دقائق ونفرك اليدين به مرة أخري أن شطفه نن على اليدين بالماء الفاتر.

وصفة زيت الخروع لعلاج مشاكل اليدين

زيت الخروع تعددت فوائده المختلفة للبشرة والشعر حيث يعطي نتيجة ايجابية فور استخدامه فهو معالج مذهل لتفتيح اليدين وازالة التصبغات والبقع الغامقة وكذلك يلعب دورا هام في تأخير عملية الشيخوخة، ومن أجل نتيجة سريعة عليكي بتوزيع نصف ملعقة من زيت الخروع على البشرة يوميا ولمدة اسبوع وسترين نتيجة مبهرة.