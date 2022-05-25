نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكنافة بالكريمة بالطريقة مظبوطة جداً وطعمها حكاية احلى كنافه ممكن تجربوها بخطوات سهلة مثل الجاهزة في المقال التالي

الكنافة بالكريمة من الحلويات الشرقية التي تعودنا على تحضيرها في المناسبات و الاحتفالات، وهذا لأنها من اسرع وأسهل الحلويات التي يمكنك تحضيرها من المنزل بمكونات بسيطة جدًا و بخطوات سهلة وسريعة بدون مجهود أو تعب، ولكن تظل جميع السيدات وربات البيوت بالبحث عن أسرار الحلواني في تحضير الكنافة وسر طعمها المميز وحشو الكريمة الذي يعطي لها قوام وطعم رائع، وسنقدم لكم الطريقة الأصلية طريقة الحلواني في تحضير الكنافة بالكريمة بعد الآن لن تقومي بشراء الكنافة بالكريمة من الخارج ستحضرينه بيدك من المنزل في عشر دقائق والطعم مثل الجاهز تماماً. الكنافة بالكريمة نصف كيلو كنافه.

كوب سمنة ( أو زبدة).

معلقتين كبار سكر مطحون.

ملعقة صغيرة من الطحينة السائلة. للكريمة 2 كوب حليب.

نصف علبه قشطه.

ربع كوب كريمة لباني (اختياري).

ملعقة كبيرة سكر.

فانيليا.

معلقتين نشا كبار. الشربات كوب ونصف مياه.

كوب ونصف سكر.

نصف ليمونة.

فانيليا. الوجهة مكسرات مشكلة. طريقة تحضير الكنافة بالكريمة في البداية نأتي بالكنافة ونقوم بوضعها في الفريزر لمدة ساعة حتى تتجمد لكي يسهل عليك فرمها ناعم، أو يمكنك فرمها في الكبة.

بعد ذلك نأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع السمن بداخلها من جميع الجوانب، ثم نوزع الطحينة لكى تعطي للكنافة لون مميز.

ثم نضيف على الكنافة المفرومة الربدة وتكون طرية والسكر ونقلبهم جيدًا حتى تتشرب الكنافة السمن تماماً.

بعد ذلك نحضر الكريمة نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع 2 كوب من الماء و2 ملعقة من النشا و ملعقة من السكر ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

نضع الإناء على نار متوسطة ونستمر في التقليب بالمضرب اليدوي حتى يبدأ القوام يثقل.

نضيف القشطة والكريمة اللباني مع التقليب المستمر حتى يصبح قوام الكريمة ناعم وكريمي.

نرفع الإناء من على النار ونتركه حتى يبرد قليلاً.

نقسم مقدار الكنافة بالنصف ونقوم بتوزيع نصف منهم في الصينية مع تسوية والضغط عليه جيدًا بشئ ثقيل.

ثم نوزع طبقة من الكريمة بعد أن تبرد وتتماسك قليلاً ونحرص على عدم وصول الكريمة إلى الأطراف.

بعد ذلك نقوم بوضع النصف الآخر من الكنافة على الكريمة ولا نضغط عليها لكى لا تخرج من الصينية.

يكون الفرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة ندخل الصينية الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي من الاسفل ومن الجوانب.

نخرج الصينية من الفرن ونقوم بقلبها في صينية اكبر وتدخل الفرن مرة ثانية حتى تأخذ اللون الذهبي من الوجهين.

بعد ذلك نخرج الكنافة بالكريمة من الفرن ونوزع عليها الشربات البارد من جميع الأطراف حتى تتشرب تماماً.

نتركها حتى تهدأ قليلاً وتتشرب الشربات ثم تزيين بالمكسرات المجروشة وتقطع وتقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة الكنافة بالكريمة بالطريقة مظبوطة جداً وطعمها حكاية احلى كنافه ممكن تجربوها بخطوات سهلة مثل الجاهزة - ثقفني

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