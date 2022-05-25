حضري الرغايف المغربية بطعم رائع وبأبسط المكونات بالمنزل

الرغايف المغربية ، من أشهر أنواع الفطائر التي يتم تقديمها في المغرب والجزائر ولكن أصبح تقديمها مشهور في العديد من البلاد العربية، تمتاز بطعم رائع وجميل وتعتبر من الفطائر الرائعة المناسبة للفطور أو العشاء فهي تمتاز بقوام هش ومورق من الداخل يتم تقديمها مع أطباق عديدة منها العسل أو المربى أو الجبن حسب الرغبة والذوق، وتعتبر مكوناتها من أبسط ما يكون فهي في متناول الجميع وتعتبر من المكونات الغير مكلفة فهي اقتصادية وبسيطة، وتعتبر من الفطائر التي يتم تحضيرها خلال دقائق معدودة فهي سهلة وسريعة ولا تحتاج إلي الكثير من الوقت، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الرغايف المغربية بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة جداً.

مكونات عمل الرغايف المغربية

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

كيلو دقيق أبيض فاخر.

كوب من دقيق السميد الناعم.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ربع كوب من الزيت النباتي

ماء دافئ للعجن.

للدهن

كوب زبدة ذائبة.

نصف كوب زيت نباتي.

دقيق سميد.

طريقة التحضير

يتم تحضير الرغايف المغربية بخطوات سهلة جداً وبسيطة هي كما يلي:ـ

أولاً نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق الأبيض ودقيق السميد حتى نتخلص من التكتلات والشوائب. ثم نحضر وعاء العجان الكهربائي ونضع به خليط الدقيق ثم نضيف إليه السكر والملح وخميرة الخبز ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف القليل من الماء الدافئ تدريجياً ونخلط المكونات مع بعضها البعض جيداً حتى تتجانس وتتشكل كالعجينة. نضيف ربع كوب الزيت ونمزج المزيج جيدا حتى نحصل على عجينة طرية ومتجانسة وغير لاصقة. ثم تكور العجينة على شكل كرة كبيرة وتدهن بالزيت، ثم توضع في وعاء مدهون بقليل من الزيت، ثم تغطي بكيس بلاستيك وتترك حتى ترتاح لمدة 20 دقيقة على الأقل. بعد ذلك نقوم بدهن اليد بالزيت ثم تقطع العجينة إلى كرات صغيرة الحجم. ثم نقوم برص كرات العجين على صينية مدهونة بالزيت، ثم تغطي جيداً وتترك جانباً مرة أخرى لمدة 10 دقائق أخرى.

طريقة التشكيل