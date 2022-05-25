نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري الرغايف المغربية بطعم رائع وبأبسط المكونات بالمنزل في المقال التالي
الرغايف المغربية ، من أشهر أنواع الفطائر التي يتم تقديمها في المغرب والجزائر ولكن أصبح تقديمها مشهور في العديد من البلاد العربية، تمتاز بطعم رائع وجميل وتعتبر من الفطائر الرائعة المناسبة للفطور أو العشاء فهي تمتاز بقوام هش ومورق من الداخل يتم تقديمها مع أطباق عديدة منها العسل أو المربى أو الجبن حسب الرغبة والذوق، وتعتبر مكوناتها من أبسط ما يكون فهي في متناول الجميع وتعتبر من المكونات الغير مكلفة فهي اقتصادية وبسيطة، وتعتبر من الفطائر التي يتم تحضيرها خلال دقائق معدودة فهي سهلة وسريعة ولا تحتاج إلي الكثير من الوقت، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الرغايف المغربية بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة جداً.
مكونات عمل الرغايف المغربية
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ
- كيلو دقيق أبيض فاخر.
- كوب من دقيق السميد الناعم.
- 4 ملاعق كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- ربع كوب من الزيت النباتي
- ماء دافئ للعجن.
للدهن
- كوب زبدة ذائبة.
- نصف كوب زيت نباتي.
- دقيق سميد.
طريقة التحضير
يتم تحضير الرغايف المغربية بخطوات سهلة جداً وبسيطة هي كما يلي:ـ
- أولاً نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق الأبيض ودقيق السميد حتى نتخلص من التكتلات والشوائب.
- ثم نحضر وعاء العجان الكهربائي ونضع به خليط الدقيق ثم نضيف إليه السكر والملح وخميرة الخبز ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نضيف القليل من الماء الدافئ تدريجياً ونخلط المكونات مع بعضها البعض جيداً حتى تتجانس وتتشكل كالعجينة.
- نضيف ربع كوب الزيت ونمزج المزيج جيدا حتى نحصل على عجينة طرية ومتجانسة وغير لاصقة.
- ثم تكور العجينة على شكل كرة كبيرة وتدهن بالزيت، ثم توضع في وعاء مدهون بقليل من الزيت، ثم تغطي بكيس بلاستيك وتترك حتى ترتاح لمدة 20 دقيقة على الأقل.
- بعد ذلك نقوم بدهن اليد بالزيت ثم تقطع العجينة إلى كرات صغيرة الحجم.
- ثم نقوم برص كرات العجين على صينية مدهونة بالزيت، ثم تغطي جيداً وتترك جانباً مرة أخرى لمدة 10 دقائق أخرى.
طريقة التشكيل
- نقوم بفرد كرات العجين على سطح صلب مدهون بكمية كافية من الزيت ونفرد بواسطة أصابع اليد حتى نحصل على شكل قرص دائري رقيق جداً.
- ثم نرش على العجينة المفرودة القليل من دقيق السميد ثم نطويها أطراف العجينة إلي الداخل حتي تصبح على شكل مربع.
- بعد ذلك نفرد مربعات العجين قليلاً ،ثم تدهن بخليط الزبدة الذائبة والزيت، ثم نكرر نفس الخطوات السابقة حتى ننتهي من كمية كرات العجين.
- ثم نحضر طاسة أو مقلاة تيفال ونضع بها كمية قليلة من الزيت، ثم نضعها على نار متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً.
- نضع الفطائر أو الرغايف لمدة أربع دقائق تقريباً على كل وجه حتى تنضج وتتحمر من الجهتين.
- ثم ترفع الفطائر من المقلاة وتوضع في طبق التقديم وتقدم ساخنة بالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري الرغايف المغربية بطعم رائع وبأبسط المكونات بالمنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.