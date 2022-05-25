حلويات بجوز الهند والكاكاو بأربع مكونات بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ

حلويات بجوز الهند والكاكاو ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، بالإضافة إلى فائدتها الصحية، نظرا لاحتوائها على جوز الهند، كما تقدم في المناسبات وللضيوف أيضاً، فهي حلوى فاخرة جدا، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها أيضاً، فلا تتطلب وقت ولا مجهود ولا فرن، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنها من الحلويات المميزة والرائعة والفاخرة مثل الهريسة بالسميد، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلويات جوز الهند بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل، وبأقل تكلفة.

مكونات حلويات بجوز الهند والكاكاو

تتكون حلويات بجوز الهند والكاكاو من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

250 جم من جوز الهند.

100 جم من الحليب البودر.

300 إلى 350 جم من الحليب المحلى المكثف.

15 جم من الكاكاو.

للتزيين

جوز الهند.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل حلويات بجوز الهند والكاكاو بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه جوز الهند والحليب البودرة، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نضيف الحليب المحلى المكثف ونخلط جيدا حتى نحصل على عجينة.

ثم نقسم العجينة إلى قسمين متساويين.

بعد ذلك نضيف إلى جزء كاكاو ونخلط جيدا حتى تتجانس العجينة.

ثم نقسم كل عجينة إلى جزئين.

ثم نفرد كل جزء رول.

بعد ذلك نشكل رول العجينة السادة مع رول العجينة الكاكاو ضفيرة، ثم نلفهم رول معا لكي يلتصقوا معا ويصبح الرول بسمك أقل.

ونكرر نفس الخطوات مع الرولات الباقية

ثم ندخل الرولات في الثلاجة ونتركهم لمدة ساعة.

بعد ذلك نخرج الرولات من الثلاجة، ثم نقطعهم أصابع.

ثم نغمس كل إصبع في جوز الهند.

ثم نقدم حلويات بجوز الهند والكاكاو في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الحليب المحلى المكثف

المقادير

لتر من الحليب.

227 جم من السكر.

طريقة التحضير

نحضر حلة، ثم نضيف إليها الحليب والسكر، ثم نضعها على نار متوسطة ونقلب باستمرار حتى يذوب السكر تماماً. ثم نخفض النار إلى هادئة عندما يبدأ يغلي الحليب. ثم نتركه لمدة نصف ساعة تقريباً حتى يثقل القوام، مع التقليب من وقت لآخر. عندما يثقل القوام نرفعه من على النار، وبذلك يكون جاهز للاستخدام. وبالهنا والشفا.

فوائد الحليب

يحتوي الحليب على الكثير من الفوائد الصحية الهامة لصحة الإنسان، ومن هذه الفوائد الآتي:

يعزز صحة القلب، فيخفض ضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. كما يعزز صحة العظام، فيقي من هشاشة العظام، ويقلل من خطر الإصابة بالكسور. غني بالعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم كالبروتينات والفيتامينات والكالسيوم والمعادن. يساعد في منع زيادة وزن الجسم.

طريقة عمل قهوة الموكا المثلجة

المكونات

نصف كوب من مكعبات الثلج.

كوب من الحليب.

سكر (الكمية حسب الرغبة).

٢ ملعقة صغيرة من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من النسكافيه.

طريقة التحضير