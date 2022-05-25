لانشون الفراخ البيتي الأقتصادي بدون لحوم من المنزل مثل قوام الجاهز بطريقة سريعة و صحية

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اللانشون من المأكولات المحببة لدي العديد من الأشخاص وخصوصًا الأطفال لذلك تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة أمنة لتحضير اللانشون في المنزل، في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة سهلة وصحية لعمل لانشون الفراخ في البيت بكل سهولة ويسر مثل الجاهز وبمكونات بسيطة أوفر من الجاهز وذلك في السطور التالية.
طريقة عمل لانشون الفراخ في المنزل
يوجد العديد من الطرق المختلفة لعمل لانشون الفراخ في المنزل ومن هذه الطرق نسردها لكم فيما يلي.
المكونات
- ٥ معالق من الزيت النباتي.
- ٤ بيضات.
- ٣ مثلثات جبنة.
- مكعب ونصف مرقة دجاج فراخ.
- كوب دقيق أبيض.
- لون طعام.
- ملعقة فلفل أسود حبوب.
- ملعقة ثوم بودر.
- ورق لوري.
- حبهان.
- ملعقة بصل بودر.
- ملعقة كمون.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة ملح.
طريقة تحضير لانشون الفراخ بدون لحوم
ولتحضير لانشون الفراخ في المنزل بكل سهولة نحتاج إلى القيام بالخطوات التالية:
- أولًا نقوم بتحضير حلة بها ٢ كوب من الماء ونرفعها على النار ونضع بها ورق الوري والحبهان ونتركها حتى الغليان.
بعد ذلك نبدأ في عمل اللانشون نحضر الخلاط الكهربائي ثم نضع به البيض والدقيق والزيت ونضربهم جيدًا.
- حيث أنه ثم نضع الجبنة المثلثات والملح والثوم البودر والبصل البودر والبابريكا والكمون ومرقة الدجاج ونضرب مرة أخرى حتى تتجانس جميع المكونات.
- كما أنه ثم نضع لون الطعام والفلفل الأسود السليم ونستمر في الضرب لمدة دقيقة واحدة.
الخطوة التالية نحضر كيس ثم نضع به الخليط ونلفه جيدًا بورق الحراري ثم نضعه في الماء المغلي ونتركه حتى يتم السوى.
- بعد ذلك نخرجه من الماء ونفك الكيس ونتركه حتى يبرد تمامًا ثم نضعه في الثلاجة لمدة ٤ ساعات ثم يتم تقطيع اللانشون ويقدم بالهنا والشفا.
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