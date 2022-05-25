بكوب ونصف من الدقيق حضري كيكة المقلاة الهشة في عشرة دقائق بكل سهولة

كيكة المقلاة ، تعتبر من الحلويات التي يحبها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتعتبر من الحلويات الإضافية التي يمكن تقديمها بجانب كوب من الشاي أو القهوة وغيرها من المشروبات، وتعتبر من الحلويات الهشة واللذيذة التي تختلف طريقة عملها من مكان الي اخر، وتعتبر من الحلويات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتبحث دائماً بعض الأمهات التي لا توجد لديها فرن على طريقة تحضير حلويات سهلة وبسيطة لأبنائها بدل من شرائها بأسعار غالية، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كيكة المقلاة اللذيذة الهشة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كيكة المقلاة

تتكون كيكة المقلاة اللذيذة الهشة ببعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

كوب ونصف من الدقيق الفاخر.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

كوب من الحليب السائل.

حبة بيض.

كيس من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

مقادير صوص الشوكولاتة

هناك بعض المكونات التي يحتوي عليها صوص الشوكولاتة وهي كالتالي:-

كوب شوكولاته مبشوره.

ربع كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من النشا.

ربع كوب من الزبدة.

طريقة إعداد كيكة المقلاة

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة المقلاة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به الدقيق والبيكنج بودر والسكر والملح ونقلب المكونات جيداً. ثم نقوم بعمل حفرة في الدقيق ثم نضيف الفانيليا والزيت والحليب ونقلب المكونات جيداً. قومي بتحضير طاسة وندهنها بالقليل من السمنة ونسكب خليط الكيك ونتركها على النار. ثم نتركها على النار حتي تتماسك ثم نقلبها على الجانب الآخر حتي تتحمر من الجانبين. بعد ذلك نخرج الكيك من الطاسة ونضعها في طبق التقديم ونسكب عليها صوص الشوكولاتة وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة إعداد صوص الشوكولاتة

تحضير إناء ونضعه على النار ثم نضع ربع كوب الزبدة حتي تذوب ثم نضيف ربع كوب من الحليب ونقلب المكونات جيداً، ثم نضيف. الشوكولاتة المبشورة ونقلب المكونات حتي تذوب تماماً، نضيف بعد ذلك ملعقة صغيرة من النشا ونتركها حتي تغلى ويصبح القوام ثقيل قليل ثم نرفعه من النار ونتركه جانباً يبرد.