اصنعي البسكويت المالح المقرمش بطعم رائع ولذيذ

البسكويت المالح المقرمش ، من المخبوزات الهشة المقرمشة التي يتم تجهيزها بكل سهولة من خلال مجموعة من المكونات البسيطة المتوفرة بالمنزل، يعتبر من أفضل المخبوزات التي يتم تقديمها مع الشاي، ويعتبر مناسب جداً للأطفال والكبار فهي يمكن تقديمها كنوع من المقرمشات اللذيذة التي تقدم كنوع من التسالي، كما أنها يمكن إعدادها بأشكال عديدة ومختلفة فيمكن تقديمها على شكل أصابع أو على شكل مربعات أو دوائر وتعتبر طريقة تحضيره سهلة وبسيطة جداً ولا تحتاج إلي الكثير من الوقت أو المجهود، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا طريقة عمل البسكويت المالح المقرمش بخطوات سهلة وبسيطة جداً.

مكونات عمل البسكويت المالح المقرمش

يتكون البسكويت من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق الأبيض فاخر.

نصف كوب من الحليب السائل.

كوب من الزبادي.

نصف كوب من الزبدة الذائبة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

لدهن الوجه

حليب سائل.

كمية من الملح الخشن.

طريقة التحضير

يتم تحضير البسكويت المالح المقرمش بخطوات بسيطة هي كما يلي:ـ

نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق جيد حتى نتخلص من التكتلات والشوائب. ثم يضاف إليه البيكنج بودر والملح والسكر ونخلط جميع المكونات الجافة جيداً. نضيف إليه الزبدة والزيت ونبدأ بفرك جميع المكونات مع بعضها البعض جيداً باليد، حتى يمتزج الدقيق مع الزبدة والزيت تماماً ويصبح القوام مثل حبات الرمل. ثم نضيف الحليب والزبادي إلى المكونات ونبدأ بلم العجينة بأطراف الأصابع دون عجن حتى تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة ولا تلتصق باليد. بعد ذلك تغطي العجينة بكيس من البلاستيك، ثم توضع في الثلاجة وتترك لترتاح لمدة ساعة تقريباً.

طريقة تشكيل العجينة