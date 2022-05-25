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العيش السوري من أهم أنواع الخبز التي انتشرت مؤخرا في الوطن العربي ويعرف باسم خبز الشاورما ويتميز بطعمه اللذيذ وهو عبارة عن خبز رقيق يكون سهل الهضم، والكثير منا يقوم بشرائه جاهز من المحلات ولكنه يكون عالي التكلفة واليوم يمكنك عمله في البيت بكل سهولة وبكميات كبيرة بطعم أحلى وألذ من المطاعم فتابعونا. طريقة عمل العيش السوري المكونات: 2 كوب دقيق.

ملعقة خميرة فورية.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

نصف كوب ماء. طريقة التحضير: ننخل الدقيق جيدا ثم يوضع في وعاء العجان ونضيف بداخله الخميرة مع السكر والماء ونقلب ثم يضاف الماء. تدريجيا مع الاستمرار في العجن لكي تتكون عجينة متجانسة وناعمة بعد ذلك نقطع العجين إلى كرات متساوية. ويوضع في صينية مدهونة بالزيت نغطي العجين بقماشة نظيفة ويترك جانبا حتى يختمر على النار نضع مقلاة. غير لاصقة وندهنها بالقليل من الزيت نفرد العجينة على الرخامة بالنشابة ثم يوضع على المقلاة ويترك. يقلب على الجانب الأخر لكي ينضج من جميع الجوانب ثم يرفع على فوطة قطنية ناشفة نكرر نفس الخطوات لحين انتهاء الكمية. والآن أصبح لديك عيش سوري جاهز في البيت يمكنك عمل سندوتشات شاورما أو بطاطس وغيرها من الأكلات. طريقة عمل العيش السوري بدون خميرة المكونات: 4 كوب دقيق.

نصف كوب زيت.

كوب لبن.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

ربع ملعقة سكر. طريقة التحضير: نجهز وعاء عميق ونضع الدقيق بداخله واحرصي على استخدام نوع جيد ثم نقوم بعمل حفرة ونضيف بداخلها السكر. مع البيكنج بودر ورشة الملح ونقلب يضاف الزيت تدريجيا مع العجن باليد ثم اللبن ونستمر في العجن لكي نحصل على عجينة ملساء. نغطيها ونتركها ترتاح لمدة 15 دقيقة ثم نقسم العجينة إلى كرات متساوية في الحجم ونضعها جانبا نقوم برش القليل من الدقيق على الرخامة. ونفرد العجينة بشكل دائري ويجب أن يكون السمك رفيع جدا نكرر نفس الخطوة في جميع كرات العجين ثم نحضر طاسة. ونرفعها على نار متوسطة وعندما تسخن نخفض النار ونسوي الخبز على الجانبين ثم يقدم وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل العيش السوري في البيت بمقادير مضبوطة وطعم أحلى من المطاعم - ثقفني

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