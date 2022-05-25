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تبدأ التجاعيد في الظهور على البشرة وتتراكم مما يجعل البشرة جافة مع كبر السن وذلك بسبب نقص الكولاجين في البشرة، لذلك يبحث كثير من السيدات عن طرق مختلفة لتحضير كريم الكولاجين الطبيعي الذي يعتبر من أفضل أنواع البروتين التي تعمل على حماية البشرة، كما أن تحضير كريم الكولاجين في المنزل باستخدام مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وكذلك تعطي نتائج سريعة خلال أيام بعد استخدامه، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير كريم الكولاجين بطرق طبيعية في المنزل بدون كيماويات. مقادير عمل كريم كولاجين لإزالة تجاعيد البشرة ملعقة واحدة كبيرة من النشا

ملعقة واحدة صغيرة من العسل الأبيض

علبة واحدة من الزبادي

ملعقة واحدة كبيرة من لبان الدكر البودر طريقة عمل كريم الكولاجين لإزالة تجاعيد البشرة نحضر وعاء عميق ونضع به النشا والزبادي والعسل الأبيض ولبان الدكر ونقوم بخلطهم مع بعضهم جيدا حتى تتكون لدينا عجينة طرية.

ثم نقوم بفرد العجينة على الوجه لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء جيدا مع استخدام كريم مرطب جيد.

يفضل تكرار هذه الوصفة بشكل دوري حتى نحصل على أفضل نتائج للبشرة. مكونات عمل كريم كولاجين طبيعي أربعة ملاعق كبيرة من زبدة الشيا

كبسولتان من فيتامين E.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز.

ثلاث نقط من عصير الليمون طريقة عمل كريم كولاجين طبيعي أولا نحضر وعاء ونضع به زبدة الشيا وعصير الليمون وزيت اللوز وفيتامين E ونقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم البعض حتى يتكون لدينا خليط أبيض ثقيل.

يجب أن تكون البشرة نظيفة وجافة قبل وضع الخليط.

ثم نبدأ في وضع الخليط على البشرة مع الحرص على تدليك البشرة جيدا حتى تمتصه البشرة تماما.

يفضل تكرار هذا الخليط على البشرة يوميا حتى نحصل على نتائج فعالة. فوائد كريم كولاجين يعمل على تقوية الجلد وشد الترهلات.

يقوم كريم الكولاجين بالقضاء على تجاعيد الوجه ويملأ الخطوط الموجودة حول الفم والأنف.

يعمل على كفاح شيخوخة البشرة ويجعل البشرة أكثر إشراقا.

يجعل الكولاجين البشرة أكثر حيوية وشبابا. عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم كولاجين طبيعي لشد الوجه وإزالة تجاعيد البشرة بوصفة سحرية - ثقفني

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