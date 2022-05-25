نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة عبقرية أسرع طريقه لتسويه اللحمة والكوارع في ١٠ دقائق فقط والسر في ملعقة واحدة من هذا المكون في المقال التالي
تعتبر تسويه اللحمة والكوارع من الأشياء الذي تستغرق وقت طويل على النار، ولكن توجد بعض الطرق لعدم استغراقها الوقت الطويل هي ملعقه واحدة فقط تجعل اللحمة والكوارع لا تأخذ وقت في السوى معنا سنقدم لكم ما هي الملعقة وسوف نتعرف عليها.
طريقة تسويه اللحمة
يوجد العديد من وصفات تسويه اللحمة ومنها ما يلي المكونات المطلوبة:
- كيلو لحمة.
- ورق لوري.
- ٢ حبه طماطم .
- حبة بصله.
- توابل مطحونة مثل الفلفل الأسود والكمون والكزبرة .
- ملعقه سكر.
- ملح حسب الرغبة.
طريقه التحضير
- أولًا نقوم بغسل اللحمة جيدًا بالماء لتصبح نظيفة تمامًا.
- نقوم بوضع قطعة صغيرة من سمين اللحمة في حله على النار الهادئة لمدة خمس دقائق، ثم نقوم بوضع الطماطم والبصلة مقطعة مكعبات ونقلب لمدة دقيقة مع وضع ورق الوري والتوابل.
- ثم نقوم بوضع الماء وتترك حتي الغليان ثم نقوم بوضع اللحمة مع ملعقه سكر وملح، نراها من الحين للأخر حتى السوى.
طريقة تسويه الكوارع
المكونات المطلوبة
- كوارع مقطعة قطع متوسطة الحجم.
- ٢ حبة طماطم.
- ٢ حبة بصل.
- ورق لوري.
- ملعقه سكر.
- ملح حسب الرغبة.
- توابل مطحونة مثل الفلفل الأسود والكمون والكزبرة.
طريقة التحضير
- الخطوة الأولى نقوم بغسل الكوارع جيدًا ونضعها في الماء مع ملعقتان من الدقيق وعصير ليمونه للتأكيد من أن تصبح نظيفة تترك لمدة ربع ساعه ثم تشطف.
- نقوم بوضع الطماطم مع البصل مقطع مكعبات وورق الوري والتوابل مع بعض على النار لمدة دقيقتين.
- ثم نقوم بوضع الماء والسكر والملح وتترك حتي الغليان ثم نضع الكوارع ومن الحين للأخر نراها لنقوم بوضع ماء اخري تكون مغلية إذا نقصت الماء الموجودة بها وتترك حتي السوى.
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