أقوى ماسكات للعناية بالبشرة في فصل الصيف تفتيح وترطيب ونعومة من اول مرة

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في الصيف يصبح شكل الوجه باهت فاقد للنضارة والحيوية وذلك بسبب التعرض المستمر لأشعة الشمس والتعرق وبالتالي تصاب البشرة بالحبوب والالتهابات والاسمرار وغيرها من المشاكل، وتلجأ بعض الفتيات إلى شراء مستحضرات تجميل خاصة للعناية بالبشرة ولكنها قد تكون مكلفة للبعض واليوم نقدم لكم أقوى ماسكات للعناية بالبشرة في الصيف فتابعونا. ماسكات للعناية بالبشرة في فصل الصيف بياض البيض والعسل: المكونات: بياض بيضة.

ملعقة من العسل.

ملعقة من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: نخفق بياض البيض مع العسل وعصير الليمون عدة دقائق ثم يوزع المزيج على البشرة بالفرشاة.

يترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء والغسول هذا الماسك يقوم بترطيب وتغذية البشرة وينصح بتكراره 3 مرات أسبوعيا. 2. الفراولة وعصير الليمون: المكونات: 3 حبات من الفراولة.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من العسل.

2 ملعقة من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونهرس بداخله الفراولة ثم نضيف باقي المكونات ونقلب حتى يتكون معجون متجانس.

يوضع الماسك على البشرة ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر يكرر مرتين أسبوعيا.

هذا الماسك مناسب لأصحاب البشرة الدهنية لأنه يزيد من نضارة البشرة ويرطبها. 3. الموز والكريمة: المكونات: نصف حبة موز مهروسة.

ملعقة كبيرة كريمة حمضية.

ملعقة صغيرة عسل.

قطرات من زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط جميع المكونات مع بعض ثم نضع المزيج على الوجه والرقبة ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء.

هذا الماسك يقوم بتغذية البشرة ويزيل الشوائب وينظفها بعمق ويحميها من الجفاف ويجعلها أكثر نعومة. أفضل ماسك يومي للوجه المكونات: ملعقة من عصير الخيار.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة من الجليسرين. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج عصير الخيار مع الكركم ثم نضيف عصير الليمون والجليسرين بعد ذلك يوزع الخليط على البشرة. يمكن وضع أيضا حول منطقة العين يترك لمدة ربع ساعة ثم يغسل بالماء البارد يكرر هذا الماسك مرة أسبوعيا. يساعد على تفتيح البشرة ويحميها من حروق الشمس ويقوم بترطيبها. ماسك لترطيب وانعاش البشرة المكونات: ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان.

2 ملعقة من العسل.

5 قطرات من زيت اللوز.

كمية مناسبة من شاي البابونج. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط دقيق الشوفان مع كمية مناسبة من شاي البابونج ثم نضيف العسل وزيت اللوز ويوزع المزيج على الوجه. يترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء وسوف تلاحظي أن بشرتك أصبحت أكثر رطوبة. عمر شويل - جدة أقوى ماسكات للعناية بالبشرة في فصل الصيف تفتيح وترطيب ونعومة من اول مرة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوى ماسكات للعناية بالبشرة في فصل الصيف تفتيح وترطيب ونعومة من اول مرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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