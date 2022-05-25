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كفتة البطاطس باللحمة المفرومة واحدة من أفضل الأكلات المصرية المختارة في فصل الشتاء، فهي غنية بالمواد البروتينية والفيتامينات التي تفيد صحة الجسم وتدعمه بالطاقة والنشاط والحيوية، لذلك يفضل الكثير من السيدات على اختيار أكلة كفتة البطاطس الشهية محشية باللحمة المفرومة ضمن وجبات الغذاء إلى جانب الأرز والسلطة أو المكرونة والمحاشي، كما يفضل الكثيرين تناولها مع الخبز المحمص والطحينة، ومن خلال النص التالي سوف نقدم لكم أسهل طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة. كفتة البطاطس باللحمة المفرومة المكونات ثلاثة حبات من البطاطس كبيرة الحجم.

نصف كيلو جرام من اللحمة المفرومة.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

كوب من الدقيق الأبيض.

حبتان من البيض كبير الحجم.

كوب من البقسماط أو الفجيتار الحار.

حزمة من البقدونس والشبت المفروم.

ثمرتان من البصل المفروم فرماً ناعماً.

زيت للتحمير. خطوات التحضير وضع إناء كبير الحجم على النار ويملى بالماء والقليل من الملح، ويترك حتى تمام الغليان.

غسل حبات البطاطس جيداً قبل أن يتم سلقها في الماء لمدة نصف ساعة.

تصفية البطاطس من الماء وتركها حتى أن تبرد قليلا، ثم يتم تقشيرها وهرسها في وعاء متوسط الحجم.

تسخين ملعقتين من الزيت في طاسة على النار، ثم يقلب فيها اللحمة المفرومة.

إضافة البصل المفروم إلى اللحمة ثم تتبل بالملح والفلفل الأسود.

ترك اللحمة مع البصل لمدة عشرة دقائق لكي يتم نضجها جيداً قبل أن ترفع عن النار.

تشكيل البطاطس المهروسة على هيئة أصابع طويلة ثم يتم حشوها بالقليل من اللحمة المفرومة.

غلق البطاطس المحشية ثم يتم تكرار هذه الخطوة لحين الانتهاء من الكمية الموجودة.

تسخين الزيت في مقلاة واسعة وعميقة على النار، ثم يتم وضع البطاطس المحشية في الدقيق ثم في البيض، ثم تغلف بالبقسماط.

تحمير كفتة البطاطس في الزيت حتى أن يصبح لونها ذهبي، ثم يتم تصفيتها من الزيت.

تقطيع البقدونس في طبق التقديم ثم يرص فيه كفتة البطاطس باللحمة المفرومة، ثم تقدم ساخنة إلى جانب الأرز أو الخبز. عمر شويل - جدة كفتة البطاطس باللحمة المفرومة حضريها لعائلتك بأبسط المكونات - ثقفني

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