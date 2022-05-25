أصبغي شعرك باللون البني في البيت بطريقة طبيعية وجذابة وغير مضرة وبمكونات من منزلك

بخمس ملاعق كبيرة فقط من القهوة عليكي بصبغ شعرك باللون البني المرغوب الذي تحلم الوصول إليه أي فتاة، ومن الطبيعي أن الغالبية العظمى من الفتيات يقومون بالإهتمام بالشعر من حيث الإهتمام بنعومته والإهتمام بإطالته وصبغه بالألوان المتعددة، حيث تستخدم العديد من الفتيات لصبغ الشعر بالألوان التي تجعل مظهرهم رائع بعض الصبغات التي يقومون بشرائها من محلات مستحضرات التجميل أو يقومون بشرائها من الصيدليات حيث تعتبر جميع هذه الصبغات ضارة وغير صالحة الإستخدام على الشعر ويرجع السبب في ذلك هو إحتواء هذه الصبغات على مواد كيميائية تسبب تلف الشعر وتتسبب في ظهور اللون الابيض لذلك علينا أن نهتم بالشعر لأن الشعر الجيد يعد زينه وجمال كل إمرأة وعلينا بأن نقوم بالمحافظة عليه وعدم إستخدام أي منتجات.

وتوجد هناك بعض الوصفات البديلة التي يمكننا إستخدامها وهي القهوة التي تعتبر صبغات طبيعية بديلة عن الصبغات الأخرى، حيث تعتبر وصفة القهوة بسيطة ولها نتائج مبهرة وتعمل على صبغ الشعر باللون الذي ترغبين به، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة القهوة لصبغ الشعر باللون البني ونقدم إليكي المكونات التي تحتاجها هذه الوصفة لتقديمها بأقل تكلفة ممكنة.

مكونات عمل وصفة لصبغ الشعر باللون البني

خمسة ملاعق كبيرة من القهوة.

كمية مناسبة من الخل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

طريقة عمل وصفة القهوة لصبغ الشعر باللون البني