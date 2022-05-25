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إليكم كيفية وضع وتحضير البرتقال على النار، حيث يمكننا تقشير الليمون واستخدام القشور في تحضير الكثير من الوصفات ومنها مهلبية البرتقال، فالبرتقال هو من الفواكه التي نحبها جميعًا ويحتوي البرتقال على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة ونسبة كبيرة جدًا من الفيتامينات التي تعمل على تقوية المناعة حيث أن البرتقال يعمل على مد الجسم بمناعة قوية تجعل الجسم أكثر قوة في مواجهة الأمراض الخطيرة والفيروسات والأوبئة. كيفية قلي البرتقال على النار يمكنكم تقشير البرتقال واستخدامه في عمل المربى والمهلبية باستخدام المكونات التالية:- عدد الحبات المناسبة من البرتقال.

عصير برتقال.

مسامير من القرنفل.

كيلو سكر أبيض.

ثمرة ليمون. طريقة تحضير الوصفة:- قومي بتقشير البرتقال وبعد ذلك قومي بتقطيع هذه القشور إلى شرائح صغيرة ومن الأفضل أن يتم تقطيعها بشكل طولي ثم قومي بوضعها في وعاء معدني ثم وغطي القشور بالماء.

ضعي الوعاء على النار المتوسطة ثم قومي بتركه لمدة ساعتين تقريبًا حتى تغلي القشور وتذوب القشور تمامًا ثم قومي برفعها من على النار.

اتركي القدر حتى يبرد ثم قومي بتغيير الماء وتجديده وقومي بعمل الخطوة السابقة مرة أخرى واتركيها ساعتين أيضًا واستمري على ذلك لمدة يوم كامل.

بعد ذلك قومي بتصفية الماء من القشور وقومي بوضع القشور مع الماء والسكر وعصير البرتقال ثم قومي بوضع الخليط على النار واتركيه ثلاث ساعات تقريبًا.

وأخيرًا قومي برفع القدر من على النار وقومي بوضعه في برطمان زجاجي واتركيه في مكان بارد حتى يتماسك وقومي بتخزينه في الثلاجة إلى حين استخدامه. طريقة عمل مهلبية البرتقال المكونات:- خمس حبات من البرتقال.

ثمان ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة. طريقة تحضير الوصفة:- اعصري البرتقال بواسطة العصارة ثم قومي بوضعه على النار لعدة دقائق وبعدها قومي بإضافة النشا و السكر الأبيض وقلبي المكونات جيدًا.

بعد ذلك قومي بصّب الخليط في الأطباق وضعيه في الثلاجة حتى يتجمد قليلًا ثم قومي بتقديمه لضيوفك و لأطفالك ويمكنك تزيينه من الأعلى بالمكسرات أو بجوز الهند بحسب رغبتك في ذلك. عمر شويل - جدة البرتقال على النار فكرة جديدة عجيبه من انهارده مش هتبطلى تعمليها - ثقفني

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