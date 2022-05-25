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نقدم لكم طريقة عمل كريم طبيعي لإزالة الشعر الزائد من الجسم في المناطق المختلفة، مشكلة الشعر الزائد لا شك أنها أحد أكبر المشاكل التي تواجهها المرأة في حياتها وتفكر باستمرار في الحلول التي يمكنها أن تطيل فترة جعل الجسم خالي بدون شعر وناعم، ولكن الطرق الحديثة التي تلجأ لها بعض الفتيات هي طرق مكلفة جدًا وليس في قدرة كل الفتيات تحمل تكلفة جلساتها ولذلك نقدم لكم بديل الطرق المكلفة وهي وصفات رخيصة يمكنك عملها في المنزل. كريم طبيعي لإزالة الشعر الزائد في المنزل مكونات الوصفة:- كوب كبير من السكر الأبيض.

عدة قطرات من عصير اليمون.

ماء فاتر أو دافئ.

زيت شجرة الشاي.

ملعقتان من نشا الذرة. طريقة عمل الكريم:- قومي بخلط السكر والنشا وعصير الليمون مع الزيت وقلبيهم جيدًا ثم قومي بإضافة الماء حتى يصبح قوام الخليط كريمي ناعم.

اشطفي المنطقة المراد تنظيفها من الشعر الزائد و هي منطقة الوجه أو أي منطقة تريدين إزالة الشعر منها بحيث تكون نظيفة قبل وضع الكريم عليها.

ضعي الكريم في طبق حراري وأدخليه إلى الميكروويف حتى يذوب قليلًا ويصبح أكثر نعومة ثم قومي برفعه حتى يبرد قليلًا ويصبح قوامه شمعي لزج.

ابدئي في فرد الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها في نفس اتجاه نمو الشعر وبعد نصف ساعة تقريبًا قومي بإزالته في عكس اتجاه نمو الشعر وكرريها مرتين أسبوعيًا. وصفة الكركم والليمون لإزالة الشعر الزائد مكونات الوصفة:- عصير ليمون طازج.

ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.

ثمرة بابايا كبيرة الحجم. طريقة التحضير والاستخدام:- قومي بهرس البابايا في الخلاط الكهربائي ثم قومي بإضافة الليمون والكركم وقلبيهم جيدًا ثم قومي بوضعه في علبة صغيرة وأحكمي غلقها جيدًا.

نظفي المنطقة المراد تنظيفها من أي شعر زائد ثم قومي بفرد الكريم على جسمك بطبقة كثيفة واتركيها على المنطقة لمدة ساعة على الأكثر.

عند إزالته يجب أن تقومي بإزالته في عكس اتجاه نمو الشعر حتى يتم إزالته من الجذور ويمكنك تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات من كل أسبوع. عمر شويل - جدة ارخص من الليزر.. كريم السكر والليمون للتخلص من الشعر الزائد بالجسم بدون الم وتبيض وتنعيم البشرة - ثقفني

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