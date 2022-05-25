بمقادير مظبوطة أعملي فطائر الطاسة السريعة بعجينة قطنية بطعم طري ولذيذ

تعتبر الفطائر من الذ المعجنات التي يمكننا تناولها مع العديد من الحشوات المختلفة، حيث تعمل محلات المطاعم الخارجية على بيع الفطائر بمختلف الحشوات مثل تقديمها بحشوة الفراخ او حشوة اللحمة أو حشوة الجبنة وغيرها من الحشوات المختلفة، حيث تبحث العديد من الناس عن طريقة عمل الفطائر لعملها بأشهى طعم وبطعم طري ونكهة رائعة، حيث تعتبر وصفة الفطائر من أسهل الطرق التي يمكننا عملها بأسهل الطرق، حيث تعتبر مكونات هذه الفطائر بسيطة وهي تتضمن البيض مع الحليب والماء وبدمج هذه المكونات ببعضها ثم نقوم بتشكيلها ونضعها على شكل كرات ونتركها لتختمر وتتضاعف كميتها.

ثم نقوم بعمل أشكال مختلفة بها ثم نحضر الحشوة التي ترغبين بحشو الفطائر بها، وتعتبر طريقة عمل الفطائر بسيطة وسهلة وغير مجهدة وعليكي عملها باقل وقت ممكن وبدون تكلفة، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة الفطائر المحشوة بحشوة ميكس الجبن ونقدم إليكي مكونات هذه الوصفة لعملها بافضل شكل وافضل طعم.

مكونات عمل وصفة فطائر الطاسة

كوبان إثنان إلا ربع من الدقيق.

كوب واحد من الماء.

نصف كوب واحد من الحليب.

حبة واحدة من البيض.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

كمية من الجبنة الرومي والجبنة الموتزريلا واي أنواع أخرى من الجبن للحشو.

طريقة عمل وصفة فطائر الطاسة