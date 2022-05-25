نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمقادير مظبوطة أعملي فطائر الطاسة السريعة بعجينة قطنية بطعم طري ولذيذ في المقال التالي
تعتبر الفطائر من الذ المعجنات التي يمكننا تناولها مع العديد من الحشوات المختلفة، حيث تعمل محلات المطاعم الخارجية على بيع الفطائر بمختلف الحشوات مثل تقديمها بحشوة الفراخ او حشوة اللحمة أو حشوة الجبنة وغيرها من الحشوات المختلفة، حيث تبحث العديد من الناس عن طريقة عمل الفطائر لعملها بأشهى طعم وبطعم طري ونكهة رائعة، حيث تعتبر وصفة الفطائر من أسهل الطرق التي يمكننا عملها بأسهل الطرق، حيث تعتبر مكونات هذه الفطائر بسيطة وهي تتضمن البيض مع الحليب والماء وبدمج هذه المكونات ببعضها ثم نقوم بتشكيلها ونضعها على شكل كرات ونتركها لتختمر وتتضاعف كميتها.
ثم نقوم بعمل أشكال مختلفة بها ثم نحضر الحشوة التي ترغبين بحشو الفطائر بها، وتعتبر طريقة عمل الفطائر بسيطة وسهلة وغير مجهدة وعليكي عملها باقل وقت ممكن وبدون تكلفة، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة الفطائر المحشوة بحشوة ميكس الجبن ونقدم إليكي مكونات هذه الوصفة لعملها بافضل شكل وافضل طعم.
مكونات عمل وصفة فطائر الطاسة
- كوبان إثنان إلا ربع من الدقيق.
- كوب واحد من الماء.
- نصف كوب واحد من الحليب.
- حبة واحدة من البيض.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- كمية من الجبنة الرومي والجبنة الموتزريلا واي أنواع أخرى من الجبن للحشو.
طريقة عمل وصفة فطائر الطاسة
- أحضري وعاء كبير وضعي به كوبان إثنان إلا ربع من الدقيق مع ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر مع ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا وربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها.
- بعد تقليب هذه المكونات الجافة ببعضها قومي بإضافة كوب واحد من الماء مع نصف كوب واحد من الحليب السائل مع حبة واحدة من البيض وقومي بعجن هذه المكونات حتى يصبح قوام سائل وشبه كثيف.
- بعد ذلك احضري طاسة مسطحة وقومي بدهنها بالسمنة وضعيها على نار هادئة الحرارة واتركيها حتى تسخن تماما، بعد سخونتها قومي بوضع كمية من عجينة الفطائر التي قومنا بعملها وضعيها في الطاسة.
- اتركي هذه العجينة على الطاسة حتى تنضج وعند نضجها قومي برفعها من على النار ثم احضري طبق وضعي به كمية من الجبن المختلفة للحشو ثم قومي بوضع كمية من الجبن في هذه الفطائر وقومي بلفها وضعيها على الجريل حتى تتمكني من تسييح الجبن.
- بعد ذلك قومي بتقديم فطائر الطاسة بأشهى وألذ طعم لذلك علينا بتجربة القيام بهذه الوصفة لتناولها بأشهى طعم.
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