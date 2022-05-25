بكريم بانثينول افردي شعرك الخشن المجعد وحولي لخيوط حرير انسيابي خلال ساعتين

فرد الشعر بكريم بانثينول، كثير من الأمهات تواجه مشكلة عند تفريش شعر أطفالهن، حيث يكون شعر الأطفال صغير ومجعد ولا يكون مفرود وناعم، وكذلك الكبار وهناك الكثير ممن يمتلكن شعر خشن ومجعد نتيجة عوامل وراثية أو نتيجة التعرض لعوامل خارجية تسبب في خشونته، وفي كل الحالات يسبب الشعر الخشن والمجعد تعب شديد للفتيات، لذلك يبحثن عن طرق بسيطة لفرد وتنعيم الشعر، ويستخدم كريم بانثينول فى ترطيب بشرة الجسم والتخلص من حب الشباب والأماكن الداكنة، فهو ممتاز وسريع المفعول، كما يمكن من خلاله فرد الشعر الخشن، حيث يعطي نتيجة سريعة خلال دقائق، لذا سوف نستعرض لكم طريقة فرد الشعر بكريم بانثينول.

فرد الشعر بكريم بانثينول

تهتم كل فتاة بعناية الشعر والبشرة، حتى تحافظ على جمال أنوثتها، لذلك تبحث الفتيات دائما عن وصفات تحافظ على نعومة البشرة والشعر، ويعتبر كريم بانثينول من الكريمات السحرية التى تعالج جميع مشاكل البشرة والشعر، حيث يعالج تقصف الشعر وخشونته، ويزيد من نعومة وجمال الشعر، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.

ملعقتين من كريم بانثينول صغيرتين.

ملعقة من زيت الزيتون صغيرة.

زبادي ملعقة صغيرة.

1 ملعقة نشا.

فازلين ملعقة صغيرة.

غطاء بلاستيكي.

طريقة فرد الشعر بكريم بانثينول

جميع مكونات وصفة كريم بانثينول طبيعية وغير مكلفة، حيث يساعد زيت الزيتون على تغذية بصيلات الشعر وتكثيفه، ويقوم الفازلين بترطيب وتنعيم الشعر، وكريم بانثينول يساعد على علاج تقصف الشعر الخشن، لذلك فهي وصفة ممتازة لعلاج مشاكل الشعر، ويتم استخدام الوصفة من خلال إتباع ما يلي.

أولاً نقوم بعمل حمام مائي للفازلين حتى يذوب.

بعدها يتم إضافة باقي المكونات على الفازلين.

نقلب جميع المكونات حتى تتجانس.

نقلب جميع المكونات حتى تتجانس. نقسم شعر الرأس ونقوم بوضع خليط كريم بانثينول على الشعر بالطول.

نغطي الرأس بالغطاء البلاستيكي بعد توزيع الخليط على الشعر بالكامل.

نترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة.

يتم غسل الشعر بالماء والشامبو وتفريشه.

فوائد كريم بانثينول للشعر