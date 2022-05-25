نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة الفازلين لتطويل الشعر وتكثيفه وانبات الفراغات بسرعة الصاروخ لن يتوقف شعرك عن النمو في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطويل الشعر بالفازلين، الشعر طويل من علامات الأنوثة والجمال، لذلك تتمنى كل انثى الحصول عليه وتبحث عن أي وصفات أو مستحضرات لإطالته، وفي الحقيقة يوجد بعض المستحضرات التجارية والمواد الطبيعية أيضا التي لها مفعول قوي وسريع في تطويل الشعر، لكنها غالية الثمن، لذلك نقدم لكم طريقة فعالة جدا واقتصادية في نفس الوقت لتطويل الشعر بسرعة، هذه الطريقة يتم فيها الاعتماد على الفازلين الذي لم يصبح استخدامها للترطيب فقط، بل ظهرت له العديد من الاستخدامات وخاصة في مجال العناية بالشعر، ولاستخدامه لتطويل الشعر يمكن تطبيق أحد هذه الطرق:

وصفة الفازلين لتطويل الشعر وانبات الفراغات

أبسط طريقة يتم فيها استخدام الفازلين فقط، وذلك بفرك فروة الرأس بالقليل منه وذلك بعد تذويبه في حمام مائي ساخن، وبعد مرور ساعتين يتم غسل الشعر بالماء والشامبو الطبي، ويتم إضافة القليل من بيكربونات الصوديوم إلى الشامبو في حالة الشعر الدهني،وذلك لضمان التخلص من الفازلين بشكل كامل عند الغسل، وبعد الالتزام بتطبيق هذه الطريقة مرة كل أسبوع لمدة شهر نلاحظ فرق كبير في طول الشعر.

طريقة تطويل الشعر بالفازلين وانبات الفراغات

يمكن إذابة ملعقتين من الفازلين في حمام مائي ساخن ثم نضيف له ربع كوب من زيت الخروع أو زيت جوز الهند، ثم نقوم بتوزيع الخليط على الشعر بالكامل ثم نغطيه ونتركه لمدة أربع ساعات ثم نغسله بالماء والشامبو الطبي، نكرر هذه الطريقة مرتين في الشهر.

وصفة الثوم والفازلين لتطويل الشعر

يمكن إضافة الثوم إلى الفازلين لعمل خليط فعال لتطويل الشعر، ويتم ذلك بخلط ثلاث فصوص من الثوم المهروس مع ملعقتان كبيرتان من الفازلين، يتم توزيع الخليط على شعر رطب مع الحرص على تدليك فروة الرأس لعدة دقائق، نغطي الشعر ونتركه لمدة ساعتين ثم نغسله جيدا، نكرر هذه الطريقة مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة مرضية بعد مرور شهر.

كما أنه عند تطبيق أحد الطرق السابقة يجب الالتزام بالكميات المذكورة وعدد مرات التطبيق، وذلك لأن الإفراط في استخدام الفازلين على الشعر يسبب له الكثير من المشاكل.