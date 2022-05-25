متتعبيش نفسك في تنظيف البط...اسرع طريقة لتنظيف البط من الريش الصغير وتحت الجلد هتكون بيضة زي القشطه

طريقة لتنظيف البط من الريش الصغير وتحت الجلد، تنظيف البط من الريش ما تبحث عنه النساء حتى يمكن تناول بط نظيفًا خالي من أي ريش ويمكنها تقديمه في العزومات والمناسبات بشكل لائق فيعد البط من أهم الأطباق الأساسية في جميع المناسبات ولذلك إليكم بعض الطرق التي تساعد على التخلص من ريش البط بدون مجهود أو تعب وأيضًا بدون مواد مكلفة وتحصلين على بط شهي ورائع.

طريقة لتنظيف البط من الريش الصغير

هناك بعض الطرق التي تساعد على التخلص من ريش البط بكل سهولة وبدون مجهود ومن خلال السطور التالية نتعرف على بعضِ منها:

البيكنج بودر لتنظيف البط

يعمل البيكنج بودر على إزالة ريش البط بطريقة سهلة حيثُ يتم وضع البط في وعاء عميق به كمية من الماء الساخن ويُضاف إليها ملعقتين من البيكنج بودر.

نترك البط منقوع لمدة عشر دقائق ثم نقوم بإزالة الريش ويكون سهل ولا يحتاج إلى مجهود حتى يصبح البط نظيف تمامًا.

يتم غسل البط بالملح والليمون ويغسل بالماء مرة أخرى ثم يتم طهيه.

أستخدام الردة الخشنة:

تعد هذه الطريقة من الطرق المستخدمة كثيرًا في تنظيف البط حيثُ نقوم بتنظيف البط من الريش الكثيف الموجود أولًا.

بعد ذلك نرش على البط كمية من الردة الخشنة ونتركها لمدة ساعة.

بعد مرور الوقت نقوم بفرك البطة جيدًا ونلاحظ إزالة الريش الصغير منها بسهولة.

استخدام الملح والليمون وبيكربونات الصوديوم:

في هذه الطريقة نقوم بتحضير وعاء ونضع به كوبين من الماء المغلي مع ربع كوب من الملح.

نخلط المكونات جيدًا ثم نضيف ملعقتين من بيكربونات الصوديوم مع نصف كوب من عصير الليمون.

نقوم بنقع البط في الوعاء ونتركه لمدة خمسة عشر دقيقة ثم نقوم بتنظيف البطْ والتخلص من الريش الموجود به ونحصل على بط نظيف تمامًا كما يكون ذات رائحة جيدة خالي من أي زفارة.

التنظيف بالزنجبيل والملح والليمون: