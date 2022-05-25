نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة مقرمشة زي محلات الطرشي أعملي مخلل الخيار السريع في المنزل بطعم مظبوط ولذيذ في المقال التالي

يوجد أنواع كثيرة من المخللات التي تعمل على فتح الشهية وتزيد من طعم الأكل جمالا، ومن هذه الأنواع مخلل الزيتون ومخلل الجزر ومخلل اللفت ومخلل الفلفل الأخضر ومخلل القرنبيط، ومن ألذ وأطعم أنواع المخللات وهو مخلل الخيار الذي يتميز بطعمه المقرمش المملح، وبما أن الخيار له فوائد كثيرة للجسم وللبشرة لأنه يعمل علي تفتيح لون الوجه وإزالة الهالات السوداء ويعمل الخيار على سهولة هضم الطعام ويعالج الامسام لأنه يحتوي على كمية من الماء بنسبة كبيرة جدا، ويحتوي أيضا على الألياف اللازمة لبناء الجسم، ويعمل الخيار على معالجة الحموضة وحرقان المعدة فلا يخلو أي منزل من وجود الخيار الذي يدخل فى عمل سلطة الخضروات، ويمكن عمل الخيار مخلل الذي يقدم بجانب المشويات والمقليات، وساندويتشات الشاورما والحواوشي وبجانب الأكلات الشعبية مثل الطعمية والباذنحان والفول، ويقدم مخلل الخيار في جميع موائد الغذاء والعشاء. مكونات طريقة عمل مخلل الخيار الشهي واللذيذ كيلو واحد من الخيار الطازج مقطع إلى أصابع

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الملح الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الخل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون أو زيت الذرة حسب الرغبة

أربعة فصوص من الثوم المقطع إلى قطع متوسطة الحجم

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزعفران

ورقة من الغار مجففة

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر

ملعقة واحدة صغير الحجم من بذور الشبت

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بذور الكزبرة الجافة

ملعقة واحدة صغيرة من حبة البركة

برطمان من البلاستيك أو الزجاج

كمية من الماء تناسب كمية الخيار طريقة عمل الخيار المخلل في المنزل أولا نقوم بغسل الخيار جيدا بالماء ثم نقوم بتقطيعه على شكل أصابع أو على أي شكل حسب الرغبة.

ثم نحضر البرطمان ونضع به قطع الخيار وكمية من مناسبة من الماء ثم نضيف إليه الملح والخل والزيت والثوم والزعفران وورق الغار والسكر وبذور الشبت والكزبرة وحبة البركة ثم بتقلب هذه المكونات جيدا.

وبعد ذلك نقوم بغلق البرطمان جيدا بإحكام ونتركها لمدة أسبوع وبعدها يصبح مخلل الخيار جاهز للتقديم وبألف صحة. عمر شويل - جدة بطريقة مقرمشة زي محلات الطرشي أعملي مخلل الخيار السريع في المنزل بطعم مظبوط ولذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة مقرمشة زي محلات الطرشي أعملي مخلل الخيار السريع في المنزل بطعم مظبوط ولذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.