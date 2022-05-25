نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر من أسرار الكوافيرات …صبغ الشعر باللون البني الفاتح والغامق بدون ايمواد كيمائية ولا صبغات بمكونات طبيعة فقط نتيجة روعة من أول مرة في المقال التالي
صبغ الشعر باللون البني الفاتح والغامق بدون اي مواد كيمائية ولا صبغات، اللون البني من أكثر الألوان الجذابة والتي تعتاد الكثير من السيدات على صبغها لأنها من الألوان التي تليق على البشرة الخمرية، وهي من أكثر أنواع البشرة لأنها تجعل السيدة أو الفتاة تظهر بإطلاله رائعة وجذابة، ولذلك سوف نتعرف على أكثر من طريقه لصبغ هذا اللون لأن كل اللون له تركيبة معينة ويمكن أن يتم أضافه بعض المواد الطبيعية حتى لا تؤدي الصبغة إلى إصابة الشعر بأي تلف أو تكسير، بالإضافة إلى لون مميز يضيف على الوجه جمالا وحيوية.
صبغ الشعر باللون البني الفاتح والغامق بدون اي مواد كيمائية
سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة صبغ الشعر باللون النبي الفاتح والغامق في المنزل بمكونات طبيعية فعاله وأمنه على الشعر
صبغ الشعر باللون البني الغامق في المنزل
سوف نقدم لكم طريقة سهله لصبغ الشعر باللون البني الغامق
مكونات صبغ الشعر باللون البني الغامق
- كوب ماء.
- 2ملعقة من النشا.
- 4 ملاعق من الكاكاو.
- ملعقة خل.
- خمس ملاعق من القهوة.
طريقة تحضير الوصفة:
- للحصول على اللون البني المتميز الفاتح قومي باستخدام إناء عميق ويتم وضع في القهوة والكاكاو ويتم تقليبهم حتى الامتزاج بعد ذلك يتم إضافة النشا.
- بعد ذلك قومي بوضع الماء وقومي بتقليب المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس ولا يوجد أي تكتلات وبعد ذلك يتم وضع الإناء على نار متوسطة والتقليب المستمر للحصول على عجينة يمكن فردها على الشعر.
- يترك هذا الخليط حتى يبرد بعد ذلك يمكن أضافه الخل.
- قومي بوضع هذا الخليط على الشعر لمدة ليلة كاملة من الليل حتى الصباح الباكر وبعد ذلك يتم غسل الشعر.
- إذا لم يلون الشعر جيدًا أردتي الحصول على درجة أغمق فيمكنك الحصول عليها من خلال اتباعك لهذه الوصفة مرة أخرى الأسبوع المقبل.
صبغ الشعر باللون البني الفاتح في المنزل
طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح
المكونات
- نصف كوب حنه من عند العطار حنة بنية اللون.
- ربع كوب زبادي.
- ملعقة قهوة.
طريقة التحضير:
- يتم إحضار إناء ووضع الحناء والزبادي وملعقة القهوة وبعد ذلك يتم عجن هذا الخليط بالماء الفاتر.
- لا بد من تقليب هذا الخليط جيدًا حتى تتجانس جميع المكونات بعد ذلك يتم وضع الحناء على الرأس لمدة أربع إلى خمس ساعات مع تغطيتها جيدًا بكيس بلاستيك في اليوم التالي قومي بشطف الشعر حتى تتخلصي من الحنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر من أسرار الكوافيرات …صبغ الشعر باللون البني الفاتح والغامق بدون ايمواد كيمائية ولا صبغات بمكونات طبيعة فقط نتيجة روعة من أول مرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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