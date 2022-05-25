سر من أسرار الكوافيرات …صبغ الشعر باللون البني الفاتح والغامق بدون ايمواد كيمائية ولا صبغات بمكونات طبيعة فقط نتيجة روعة من أول مرة

صبغ الشعر باللون البني الفاتح والغامق بدون اي مواد كيمائية ولا صبغات، اللون البني من أكثر الألوان الجذابة والتي تعتاد الكثير من السيدات على صبغها لأنها من الألوان التي تليق على البشرة الخمرية، وهي من أكثر أنواع البشرة لأنها تجعل السيدة أو الفتاة تظهر بإطلاله رائعة وجذابة، ولذلك سوف نتعرف على أكثر من طريقه لصبغ هذا اللون لأن كل اللون له تركيبة معينة ويمكن أن يتم أضافه بعض المواد الطبيعية حتى لا تؤدي الصبغة إلى إصابة الشعر بأي تلف أو تكسير، بالإضافة إلى لون مميز يضيف على الوجه جمالا وحيوية.

صبغ الشعر باللون البني الفاتح والغامق بدون اي مواد كيمائية

سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة صبغ الشعر باللون النبي الفاتح والغامق في المنزل بمكونات طبيعية فعاله وأمنه على الشعر

صبغ الشعر باللون البني الغامق في المنزل

سوف نقدم لكم طريقة سهله لصبغ الشعر باللون البني الغامق

مكونات صبغ الشعر باللون البني الغامق

كوب ماء.

2ملعقة من النشا.

4 ملاعق من الكاكاو.

ملعقة خل.

خمس ملاعق من القهوة.

طريقة تحضير الوصفة:

للحصول على اللون البني المتميز الفاتح قومي باستخدام إناء عميق ويتم وضع في القهوة والكاكاو ويتم تقليبهم حتى الامتزاج بعد ذلك يتم إضافة النشا.

بعد ذلك قومي بوضع الماء وقومي بتقليب المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس ولا يوجد أي تكتلات وبعد ذلك يتم وضع الإناء على نار متوسطة والتقليب المستمر للحصول على عجينة يمكن فردها على الشعر.

يترك هذا الخليط حتى يبرد بعد ذلك يمكن أضافه الخل.

قومي بوضع هذا الخليط على الشعر لمدة ليلة كاملة من الليل حتى الصباح الباكر وبعد ذلك يتم غسل الشعر.

إذا لم يلون الشعر جيدًا أردتي الحصول على درجة أغمق فيمكنك الحصول عليها من خلال اتباعك لهذه الوصفة مرة أخرى الأسبوع المقبل.

صبغ الشعر باللون البني الفاتح في المنزل

طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح

المكونات

نصف كوب حنه من عند العطار حنة بنية اللون.

ربع كوب زبادي.

ملعقة قهوة.

طريقة التحضير: