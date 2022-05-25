وأخيراً الفطير المشلتت الفلاحي وصل...طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي الهش المورق بطريقة سهله والطعم حكاية 

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طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي الهش المورق بطريقة سهله، يعد الفطير المشلتت الفلاحي من الأكلات الشهية واللذيذة والذي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، حيث أنه من الأكلات المشهورة جداً في الأرياف وقرى الصعيد، وهناك العديد من ربات البيوت التي تبحث عن الطرق الصحيحة التي من خلالها يمكنهم عمل الفطير المشلتت في المنزل من دون الحاجة إلى شرائه من الخارج ودفع مبالغ باهظة في ذلك، ويمكن من خلال هذا المقال صنع الفطير المشلتت بكل سهولة في المنزل.
طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي الهش
يمكن صنع الفطير المشلتت بكل بسهولة في البيت و بخطوات بسيطة وذلك عن طريق اتباع الآتي:
المكونات
- ⅓ كوب من السكر أو ما يعادل 100 جرام.
- كيلو من الدقيق الأبيض.
- كمية قليلة من الزيت.
- ½ لتر من الماء أو حوالي 550 ملي.
- ملعقة ملح صغيرة.
- 300 جرام من الزبدة السائحة.
طريقة التحضير
- في إناء قومي بوضع الدقيق وضعي عليه الملح والسكر واخلطيهم جيداً.
- بعد ذلك ضعي الماء بشكل تدريجي مع العجن حتى تحصلين على عجينة طرية من دون أن تلتصق باليد.
- استمري في العجن لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى تصبح العجينة طرية و متماسكة ومطاطة.
- ابدأي في تقسيم العجينة إلى كرات عديدة متساوية في الحجم، مع الحرص على تغطية كل كرة بالزيت من كل الاتجاهات.
- قومي بتغطية عجين الفطير المشلتت واتركيه يرتاح بعض الوقت لمدة ساعتين، ثم ابدأي في فرده.
- على سطح مستوي قومي بدهنه بالزيت وضعي كرة من العجين وافرديها حتى تكون رقيقة.
- قومي بدهن العجينة المفرودة بالزبدة ثم اطويها على شكل ظرف ودهن الطبقات جيداً.
- تكرر الخطوة السابقة في كرة أخرى من العجين مع دهن سطحها بالزبدة، ثم قومي بوضع الظرف الأول داخل الكرة الثانية واطويها على شكل ظرف أيضاً.
- يمكن تكرار الخطوة السابقة مرة أخرى أو على حسب عدد الطبقات التي تريدنها.
- توضع الفطيرة داخل صينية مدهونة بالزبدة ويتم تغطيتها وتركها ترتاح بعض الوقت، قومي بفرد العجينة داخل الصينية وتوضع في فرن تم تسخينه مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية لمدة ربع ساعة حتى تصل إلى اللون الذهبي الفاتح.
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