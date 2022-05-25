وأخيراً الفطير المشلتت الفلاحي وصل...طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي الهش المورق بطريقة سهله والطعم حكاية 

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي الهش المورق بطريقة سهله، يعد الفطير المشلتت الفلاحي من الأكلات الشهية واللذيذة والذي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، حيث أنه من الأكلات المشهورة جداً في الأرياف وقرى الصعيد، وهناك العديد من ربات البيوت التي تبحث عن الطرق الصحيحة التي من خلالها يمكنهم عمل الفطير المشلتت في المنزل من دون الحاجة إلى شرائه من الخارج ودفع مبالغ باهظة في ذلك، ويمكن من خلال هذا المقال صنع الفطير المشلتت بكل سهولة في المنزل.

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي الهش

يمكن صنع الفطير المشلتت بكل بسهولة في البيت و بخطوات بسيطة وذلك عن طريق اتباع الآتي:

المكونات

⅓ كوب من السكر أو ما يعادل 100 جرام.

كيلو من الدقيق الأبيض.

كمية قليلة من الزيت.

½ لتر من الماء أو حوالي 550 ملي.

ملعقة ملح صغيرة.

300 جرام من الزبدة السائحة.

طريقة التحضير