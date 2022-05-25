سر معجون الأسنان لإزالة شعر الوجه والجسم كله بدون ألم الشعر سوف يسقط ولن يعود نهائيا

إزالة الشعر بمعجون الأسنان، مازالت عمليات البحث عن طرق سهلة وبسيطة لازالة شعر الجسم الزائد الأكثر شهرة على جوجل، حيث ترغب كل فتاة في التخلص من شعر الجسم بطريقة غير مؤلمة، وتعتبر معظم الأدوات التى تستعملها الفتيات والسيدات لإزالة الشعر مؤلمة ومكلفة، وذلك مثل السويت والشفرات والشمع، كما أن الاعتماد على الليزر في إزالة الشعر مكلف ويحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، لذلك يفضلن الاعتماد على وصفات طبيعية وغير مكلفة، ويعد معجون الأسنان من المواد الفعالة في إزالة شعر الجسم، حيث يتم استخدامه مع عدد من المكونات الأخرى التي تساعد على تقليل نمو شعر الجسم والتخلص منه بشكل نهائي، لذا سوف نستعرض لكم طرق إزالة الشعر بمعجون الأسنان.

وصفة معجون الأسنان لإزالة الشعر

يتم إضافة عدد من المكونات الطبيعية إلى معجون الأسنان لإزالة شعر الجسم الزائد، لتجنب أي التهابات على البشرة، حيث أنه من المكونات الفعالة التي يدخل في عدة استخدامات، وهي تنظيف الأسنان من التسوس والطبقات الصفراء، وكذلك لإزالة شعر الجسم الزائد، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.

ملعقتين من معجون الأسنان.

ملعقة من عصير الليمون.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة التحضير الوصفة

لابد من الحرص عند استخدام معجون الأسنان وترطيب البشرة مباشرة بعد استخدامه، كما لابد من تجنب استخدامه إذا كنتِ تعانين من بشرة حساسة، حتى لا يسبب لكي سيدتي التهابات في البشرة، ويمكنك تحضير الوصفة والاستخدام من خلال إتباع ما يلي.

في البداية يتم خلط معجون الأسنان وعصير الليمون والسكر مع بعضهم في وعاء.

ثم نضع جزء من الخليط على البشرة بعد تنظيفها من الأتربة.

نترك الخليط على البشرة لمدة لا تزيد عن عشر دقائق.

بعدها نغسل البشرة بالماء الدافئ و نجففها.

نرطب البشرة بزيت الزيتون.

نرطب البشرة بزيت الزيتون. يتم تكرار الاستخدام حتى يتم إزالة شعر الجسم بالكامل.

فوائد استخدام معجون الأسنان لإزالة الشعر