لو عندك ملعقة فازلين ضعيها لشعرك لتكثيف وتطويل الشعر بسرعة لن تصدقي النتيجة نمو بلا توقف

يعد الشعر القصير من الأشياء المزعجة التي تجعل المرأة تشعر بالخجل والإحراج حيث تريد كل فتاة تريد أن تحصل على شعر طويل، فمن المعروف أن الشعر الطويل يجعل المرأة تشعر بأنوثتها ويكون سبب سعادتها حيث أن الشعر يكون من ضمن الأشياء التي تهتم وتعتني بها الفتاة بشكل كبير وخاصة إذا كان الشعر طويل وناعم، فهذا الإهتمام يكون بإستخدام الشامبو والبلسم المناسب لنوع الشعر وكذلك ينصح دائما بتمشيط الشعر بإستمرار حتى لا يتشابك وأيضا لابد من التدليك على فروة الرأس لمدة عشر دقائق يوميا أو مرتين في اليوم لتنشيط الدورة الدموية وزيادة إفراز الدهون أو الزيوت التي تعمل على تنعيم الشعر، ولكن لكي نحصل على شعر طويل ويكون ناعم لابد من الإلتزام بالإهتمام بالشعر والعناية به بإستمرار حتى يكون صحي ولا يتعرض للتساقط بكل سهولة، فالشعر القصير يمكن تطويله بإستخدام الخلطات الطبيعية فهي من أكثر الأشياء الصحية التي تساعد على علاج الشعر من أي مشكلة تواجهه وبطريقة سريعة جداً، والخلطة التي تعمل على ذلك هي خلطة الفازلين.

مكونات عمل خلطة الفازلين لتطويل الشعر

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من الفازلين.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زبدة الشيا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل خلطة الفازلين لتطويل الشعر