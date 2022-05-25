هتبقي ملكة جمال.. كريم الفازلين والقرنقل سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون هالات سودة وتجاعيد

كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة، البشرة الجافة تحتاج إلى مرطب قوي حتى يجعلها ناعمة الملمس، كما أن زيادة نسبة جفاف البشرة تسبب ظهور علامات التجاعيد والقشرة وغمقان في البشرة، لذلك ينزعج الفتيات من البشرة الداكنة والجافة، ويحتاجن إلى مرطبات طبيعية ووصفات لتفتيح لون البشرة الداكنة، ويعتبر الفازلين من المرطبات الطبيعية التي يمكن استخدامها في علاج خشونة والتهابات البشرة، فهو يحتوي على مركبات مرطبة، و القرنفل يساعد على تفتيح لون البشرة الداكنة وتوحيد لونها، لذا سوف نوضح لكم طريقة تحضير وصفة الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة.

كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة

الأماكن الداكنة في الجسم هى تحت العينين وجوانب الوجه والأماكن الحساسة والكوعين، وتجعل هذه الأماكن لون بشرة الجسم غير موحد، لذا تحتاج الفتيات إلى وصفات قوية وطبيعية لتفتيح هذه الأماكن وتوحيد لون بشرة الجسم، حتى يصبح لون البشرة لامع وناصع البياض، ويتم تحضير وصفة الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة من خلال توافر المكونات التالية.

ثلاث ملاعق من الفازلين الطبي.

ملعقتين من القرنفل المطحون.

2 ملعقة من ماء الورد.

3 ملاعق من النشا.

عصير ليمون ثلاث ملاعق.

وصفة الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة

الفازلين من المرطبات التى لا تستغني عنها الفتيات طوال فصل الشتاء، لذا فهو متوافر في جميع المنازل، وكذلك القرنفل يدخل في الأكلات والمشروبات الدافئة، لذا فهم من المكونات الغير مكلفة، كما أن النشا يساعد على تفتيح وشد البشرة، ويجعلها بيضاء ومشرقة، ويتم تحضير الوصفة في المنزل من خلال إتباع الآتي.

يتم إضافة الفازلين إلى القرنفل وماء الورد والنشا وعصير الليمون ونقلب جميع المكونات.

بعد خلط جميع المكونات نحدد المكان المراد تفتيح لونه ونغسله جيداً بالماء و نجففه.

نوزع الخليط على البشرة مع التدليك.

نترك الخليط على البشرة لمدة ساعة كاملة.

نزيل الخليط من على البشرة ونغسلها بالماء.

يتم تكرار استخدام الوصفة حتى تصلين إلى التفتيح المطلوب.

فوائد الفازلين و القرنفل للبشرة