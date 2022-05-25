تعالي اقولك تفردي شعرك الخشن والمجعد أزاي بملعقتين فازلين لشعر ناعم كالحرير

فرد الشعر الخشن من الأشياء المزعجة التي تعاني منها أغلبية الفتيات أو السيدات فهو قد يؤثر تأثير كبير على شكل الوجه نظرا لأن الشعر هو تاج تتزين به المرأة، لذلك تحافظ عليه وتعتني به دائما ليكون جذاب فهو يؤثر على جمالها ويجعل لها إطلالة مميزة وملفتة ولكن إذا كان الشعر مجعد أو إذا كان خشن فقد يجعل الفتاة تشعر بالخجل وعدم الثقة بنفسها، فتسعي في الحصول على الحل المناسب لتنعيمه وفرده بشكل سريع وسهل فمن الممكن أن نستخدم كريمات تساعد على فرد الشعر بكل سهولة، فهذه الكريمات تعطينا النتيجة المرغوب فيها ولكن بعد مرور فترة قد تظهر بعض الأشياء على الشعر مثل يبدأ الشعر في التساقط وأيضا يكون جاف ويحدث له تقصف وهيشان، لذلك ينصح دائما بإستخدام الأشياء الطبيعية مثل الخلطات أو الزيوت لفرد وتنعيم الشعر الخشن وكذلك لابد من الإلتزام ببعض الأمور التي تحافظ على الشعر، ومن ضمن هذه الأمور هي إستخدام الماء البارد أو الفاتر لغسل الشعر وتجنب إستخدام الماء الساخن ومن الضروري أن نستخدم الشامبو الذي يناسب نوع شعرك.

مكونات خلطة الفازلين لفرد الشعر الخشن

ملعقتان صغيرتان من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الشيا.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الجوجوبا.

طريقة عمل خلطة الفازلين لتنعيم الشعر الخشن