دهنة واحدة من الكولاجين الطبيعي قبل النوم تزيل الهالات وسر تفتيح البشرة تماماً من الغمقان حيث تسعى العديد من الفتيات والسيدات للحصول على الجمال الطبيعي للبشرة والتخلص من البقع الداكنة والهالات السوداء، لذا تبحث الكثير من الفتيات على منتج طبيعي غني بالكولاجين حتي يعمل على نضارة البشرة، والتخلص من التجاعيد كما يساعد على تبييض الوجه في وقت قصير، لذلك سوف نذكر لكم الوصفة السحرية وهي الخميرة التي تعمل على تفتيح الوجه والتخلص من التجاعيد.

دهنة واحدة من الكولاجين الطبيعي قبل النوم

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد وعلامات تقدم العمر، والوصفة على النحو التالي:-

المكونات

٢ ملعقة كبيرة من خميرة البيرة.

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

٣ ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

٣ ملاعق كبيرة من زيت اللوز.

ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير

أحضري طبق بلاستيكي صفير وضعي به الماء والخميرة وقلبي جيدًا، ثم بعد ذلك أضيفي النشا مع التقليب المستمر حتى تذوب تمامًا.

قومي بإضافة زيت جوز الهند وزيت اللوز على الخليط السابق، حركي المكونات حتى تحصلي على خليط كريمي وناعم.

اسكبي الخليط في علبة محكمة الغلق.

قومي بغسل الوجه بالغسول المناسب له، ثم بعد ذلك ضعي كمية مناسبة من الوصفة على الوجه ثم وزعيها بشكل دائري.

اتركي الماسك على الوجه لمدة ساعة، ثم بعد ذلك اشطفي الوجه جيدًا.

تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة جيدة.

طريقة عمل كريم القهوة والنشا لتبييض البشرة

تساعد القهوة على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة، وللحصول على نتيجة سريعة قومي بإضافة النشا، والطريقة كالتالي:-

المكونات

٢ ملعقة كبيرة من القهوة.

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

٢ ملعقة كبيرة من الجلسرين.

٢ ملعقة كبيرة من زيت الورد.

طريقة التحضير