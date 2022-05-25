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كفتة الدجاج من الأكلات الشهية ذات الطعم اللذيذ والرائع حيث توجد أنواع كثيرة جدا من الكفتة فمنها كفتة اللحمة وكفتة الفراخ وكذلك كفتة البطاطس وغيرهم، ولكن الكفتة المحببة والتي يرغب الكل في تناولها هي كفتة الفراخ فمن الممكن أن نقوم بعمل هذه الكفتة مقلية أو قد تكون مشوية على الفحم أو يتم وضعها في الفرن، ولكن الطريقة الأحلى والألذ في المذاق هي كفتة الدجاج المقلية. مكونات كفتة الدجاج المقلية نصف كيلو من صدور الفراخ البانيه.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

ثلاث فصوص من الثوم.

نصف حزمة من البقدونس المفروم.

كمية مناسبة من البقسماط الناعم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والكاري.

بيضتان.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي. طريقة عمل كفتة الدجاج المقلية نقوم بتجهيز الكبة ونضع بها قطع من صدور الدجاج المخلية ويتم تشغيل الكبة ونستمر في تشغيلها لكي تكون الفراخ مفرومة ناعم.

ثم نحضر طبق عميق ونضع به الفراخ المفرومة ونضيف إليها بصلة واحدة كبيرة الحجم وتكون مبشورة ناعم ثم نضع ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

بعد ذلك يتم إضافة نصف حزمة من البقدونس المفروم وقومي بوضع كوب واحد كبير من البقسماط الناعم وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ونضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود وملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ونضيف ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والكاري ثم نقوم بعجن جميع المكونات مع بعضها بطريقة جيدة حتى تكون عجينة متجانسة ومتماسكة.

ثم نضعها في الثلاجه أو الفريزر ونتركها حوالي ساعة أو أكثر حتى تتماسك ولا يمكن تفتيتها عند القلي وبعد ذلك نضع طاسة عميقة على النار ويكون بها كمية من الزيت.

فعند تسخينه قومي بتكوير كفتة الدجاج بالحجم المرغوب فيه ومن الممكن أن يتم حشوها بالجبنة ثم نضع كرات الكفتة في البيض ثم في البقسماط ثم في الزيت ليتم قليها ويكون لونها ذهبي. عمر شويل - جدة بنصف كيلو فراخ بانيه أعملي كفتة الفراخ المقلية بالخلطة والتتبيلة السرية بطعم ومذاق يجنن - ثقفني

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