نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة ملعقة الفازلين لتكثيف وتطويل الشعر طبيعي وبسرعة الصاروخ لن تصدقي مفعوله في المقال التالي

الشعر الطويل هو الذي يظهر جمال المرأة والشعر من أكثر الأمور التي تشغل جميع الفتيات والنساء لأن الشعر يعطيها جمالا وجاذبية، وإذا كان الشعر طويل يزيد من جمالها ويساعدها فى عمل كثير من التسريحات فإذا كان تركيبة الشعر أصلا قصير وتريد تطويله فلا يوجد أفضل من إستعمال كريم الفازلين، وإذا كان الشعر جاف ومجعد ومقصف فلابد من إستخدام الفازلين، وللفازلين إستخدامات كثيرة منها أنه يعمل على تفتيح البشرة ويعالج النمش والكلف والهالات السوداء ويعالج الفازلين تشققات الكوعين والكعبين والركبتين ويجعل ملمسها ناعم خاصة في فصل الشتاء، ويعالج أيضا تشققات الشفايف وكفوف اليدين، ويعمل على ترطيبها ويستخدم الفازلين أيضا كمقشر طبيعي للجسم، والفازلين يعمل على إخفاء الشعر الأبيض ويعمل أيضا على معالجة فراغات الشعر بفروة الرأس. مكونات طريقة عمل خلطة كريم الفازلين لتطويل الشعر بسرعة كمية من الفازلين تناسب حجم الشعر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الأفوكادو

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من جل الصبار

ثمرة واحدة كبيرة الحجم من الموز المهروس

فرشاة ذات أسنان واسعة طريقة عمل خلطة كريم الفازلين لتطويل الشعر أولا لابد من غسل وتنظيف الشعر جيدا بالماء الدافئ والتخلص من أي زيوت أو أي دهون به.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء ونضع به كمية مناسبة من الفازلين وزيت الخروع وزيت اللوز والحليب وزيت الأفوكادو وجل الصبار وثمرة واحدة من الموز المهروس ثم نقوم بتقليب هذه المواد جميعا مع بعضها حتى نحصل على خليط كريمي ومتجانس.

وبعد ذلك نقوم بتقسيم الشعر إلى أجزاء ثم نقوم بتوزيع كريم الفازلين على الشعر مع لبس قفازين في اليدين ثم نقوم بوضع كيس من البلاستيك على الشعر.

ثم نترك خلطة كريم الفازلين لمدة خمسة وعشرون دقيقة ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر، وتكرر هذه الوصفة يوم بعد يوم ولمدة شهر حتى نلاحظ الشعر أصبح طويل وصحي. عمر شويل - جدة معجزة ملعقة الفازلين لتكثيف وتطويل الشعر طبيعي وبسرعة الصاروخ لن تصدقي مفعوله - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة ملعقة الفازلين لتكثيف وتطويل الشعر طبيعي وبسرعة الصاروخ لن تصدقي مفعوله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.