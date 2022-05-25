خلطة صاروخية لعلاج الصلع وملئ وإنبات فراغات الشعر ومقدمة الرأس بسرعة كنز رباني في منزلك

يتعلق بالشعر العديد من المشاكل التي ممكن أن تواجه عدد كبير من الأشخاص فمن ضمن مشكلات الشعر هي مشكلة تساقطه وأيضا جفاف الشعر ومشكلة الشيب أو وجود الشعر الأبيض والشعر الخشن أو المجعد ، وكذلك توجد مشكلة الصلع والفراغات التي توجد دائما في مقدمة الرأس ووجود قشرة الرأس فكل هذا يعد من أكبر مشاكل الشعر التي لابد من علاجها والتخلص منها بشكل طبيعي حتى لا نضر الشعر وتوجد به مشكلة أكبر لا يمكننا حلها، والمشكلة الكبرى التي يعاني منها العديد من الناس سواء النساء أو الرجال هي مشكلة الصلع أو وجود فراغات في مقدمة الرأس فهذه المشكلة تظهر بشكل واضح عند الرجال، فهي قد تتسبب في إزعاج كبير بالنسبة لبعض الأشخاص وأيضا يشعرون بالخجل والإكتئاب فيرغبون في الحصول على الشئ الذي يعالج هذه المشكلة وبشكل سريع، فمن ضمن الأشياء التي تساعد على ذلك هي إستعمال بعض المنتجات أو الزيوت أو الكريمات ولكن من المعروف أن المنتجات أو الكريمات التي تباع في معظم الأسواق قد تكون ضارة وممكن أن تتلف الشعر تماماً.

مكونات خلطة زيت الخروع لعلاج الصلع

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من زيت السمسم.

طريقة عمل خلطة زيت الخروع لعلاج الصلع