نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي المقشرات المنزلية لتقشير الجلد الميت والبقع الداكنة في الجسم كله من أول مرة في المقال التالي

لا يوجد أفضل من إستخدام مكونات طبيعية يعود أصلها إلى الطبيعة لتقشير الجلد الميت حتى يصبح الجلد نظيف وخالي من أي بقع غامقة وداكنة اللون، ولأن تقشير الجلد يعمل على توريد البشرة ويجعلها طبيعية، ويعمل على إزالة الهالات السوداء وتنشط الدورة الدموية، وسبب ظهور الجلد الميت عدم نظافة وغسل البشرة والجسم بالماء وكثرة إستخدام مستحضرات التجميل مثل كريم الأساس وبنكيك بودر والكونسيلر التي تعمل على إنسداد المسام، والتعرض لأشعة الشمس وعدم تناول الأغذية المفيدة التي تجدد خلايا البشرة وعدم تناول الماء بكميات كافية من الماء فكل هذا يعمل على تراكم الجلد الميت. مكونات طريقة عمل خلطة طبيعية لتقشير الجلد الميت أربعة ملاعق كبيرة الحجم من السكر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

أربعة ملاعق صغيرة الحجم من القهوة

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من دقيق الشوفان

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الدقيق

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من جل الصبار

واحد بياض بيضة

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من صودا الخبز طريقة عمل خلطة مقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت فى البداية نقوم بعمل الخلطة بتحضير وعاء ثم نضع فيها أربعة ملاعق كبيرة الحجم من السكر وثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون وأربعة ملاعق صغيرة من القهوة المصحونة سريعة الذوبان وإثنين ملعقة كبيرة الحجم زيت الليمون وثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا وإثنين ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان وإثنين ملعقة صغيرة من الدقيق الأبيض وثلاثة ملاعق صغيرة من جل الصبار وواحد بياض بيضة وملعقة واحدة صغيرة من صودا الخبز ثم نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تصبح جاهزة اللإستخدام.

وقبل وضع المقشر نقوم بغسل البشرة والجسم جيدا بالماء ثم نجفيفه بالماء.

وبعد ذلك نقوم بوضع المقشر على المناطق المراد تقشيرها بالجسم ثم نتركها لمدة خمسة عشر دقيقة.

وبعد انتهاء المدة نقوم بفرك المقشر جيدا برفق وبحركة دائرية ثم نقوم بغسله جيدا بالماء البارد، ونكرر إستعمال هذا المقشر مرة واحدة في الأسبوع حتى نحصل على بشرة صافية وناعمة. عمر شويل - جدة أقوي المقشرات المنزلية لتقشير الجلد الميت والبقع الداكنة في الجسم كله من أول مرة - ثقفني

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