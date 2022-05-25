فكرة بمليون جنيه.. طريقة عمل أيس كريم اقتصادية بيتي 100% والطعم خرافي وقوام أحلى من الجاهز

طريقة عمل أيس كريم اقتصادية، مع حلول موسم الصيف نجد أن الكثير من الكبار، وكذلك الأطفال يرغبون مع ارتفاع درجة الحرارة في تناول الآيس كريم، ولكنه في كثير من الأحيان يصنع من مواد ضارة بالصحة، ولذلك بدأت العديد من السيدات التفكير في صنعها في المنزل بشكل اقتصادي وصحي.

طريقة عمل أيس كريم اقتصادية

أصبح من السهل اليوم صنع، وتحضير أفضل الأطعمة، والوجبات، وكذلك الحلويات، والتسالي في المنزل، والتي يتم بيعها بأسعار باهظة مما يجعلنا نعرض عن شرائها، ولسهولة طرق التحضير، وتوفر المكونات أصبحنا ندعم هذه الفكرة بشكل كبير، فيمكننا تحضير الآيس كريم منزليًا كالتالي.

المكونات

لتر واحد من الحليب البارد.

3 أكياس من خام مسحوق كريم الشانتيه.

4 معالق كبيرة من النشا البيضاء.

كوبان من السكر الأبيض.

نصف كوب من الحليب البودر.

كوب واحد فقط من الحليب المثلج.

ملعقتان صغيرتان من عسل النحل الأبيض.

طريقة عمل الآيس كريم في الخلاط

نقوم بوضع اللبن، وكذلك النشا، ثم نضيف الحليب البودر مع التقليب الجيد، ثم نقوم بإضافة السكر. كل ذلك نضعه في محضر الطعام أو الخلاط، ويجب أن تخلط هذه المكونات حتى تصبح خليط واحد بعدها نقوم بوضعه على النار.

بعد رفع هذا الخليط على النار لا بد من الاستمرار في تحريك الخليط باستمرار. حتى نلاحظ أنه امتزج تمامًا مع بعضه البعض عندها نقوم بإطفاء النار ونترك الخليط حتى يبرد.

بعد أن يبرد نقوم بإضافة كل من الكريم شانتيه. والحليب المثلج ثم نأخذ هذا الخليط، ونضعه في محضر الطعام الكهربائي حتى

يتم خفق هذه المكونات بشكل جيد من أجل أن نصل لخليط متجانس.

بعد ذلك يمكننا أن نضع هذا الخليط في قوالب خاصة بالآيس كريم، ونقوم بإضافة المكونات المحببة إلينا سواء الشوكلاته أو الكراميل أو صوص الفراولة حيث أن لكل شخص طعمه المفضل.

وبعد ذلك يفضل وضعها قليلًا في الفريزر الخاص بنا لكي تتجمد قليلًا، ونشعر بلذتها خاصة في تلك الأجواء الصيفية الجميلة.

بعد أن جمعنا لكم جميع المعلومات التي تحتاجونها في تنفيذ طريقة عمل أيس كريم اقتصادية، يمكنكم من الآن أن تصنعوها في المنزل بكل بساطة، فعليكم أن تجربوا هذه الطريقة، وتستمتعوا بالطعم والمزاق الراقي والفريد من نوعه.