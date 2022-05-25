نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجمل صبغ الشعر الطبيعية والمذهلة والصحية بكذا لون لأجمل إطلالة لك وأفضل من مراكز التجميل في المقال التالي
صبغة الحواجب الطبيعية والمميزة هي أكثر ما تحلم به كل سيدة وفتاة بشكل عام، وذلك للحصول على أجمل إطلالة رائعة ومميزة لها وأفضل لون طبيعي ولامع وصحي، وذلك لأن الشعر الطويل اللامع يعتبر أحد أهم مظاهر الجمال لدي كل سيدة وفتاة وشاب بكل عام، والذي يظهر بشكل كبير جمال الوجه والعينين بصورة لافتة إلى النظر خاصة وأن لكل لون بشرة لون صبغة معين يتماشى مع لونها، كما هناك العديد من السيدات اللاتي يعانين من مشكلة عدم معرفة الطريقة الصحيحة والصحية لعمل الصبغة الطبيعية في المنزل، ولذلك فإن أغلبهم يلجأن إلي الذهاب إلى مراكز التجميل والعناية بالشعر وذلك لعمل الصبغة المناسبة لها، والتي تحصل عليها كل فتاة أو سيدة بشكل كبير ولكن غير صحي وعالي التكلفة المالية، كما أن الصبغات الكيميائية تحتوي على أخطر المواد الكيميائية الضارة جداً لصحة الشعر ولفروة الرأس بشكل كبير وذلك لجميع أفراد الأسرة وخاصة السيدات والفتيات بشكل كبير، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أفضل وأسهل طريقة لعمل صبغة الشعر الطبيعية.
طريقة عمل صبغة الحواجب الطبيعية ومكوناتها
المكونات
- خمسة ملاعق كبيرة من البابونج المجفف.
- لتر ماء مغلي.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
- نقوم بوضع خمسة ملاعق كبيرة من البابونج في وعاء، ونضع عليه لتر من الماء ونتركه يغلي على النار، ثم يصفى جيدا.
- نتركه حتى يبرد، ثم نضيف إليه ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.
- ندلك هذه الخلطة على الشعر جيدا حتى نضمن دخول الخلطة في بصيلات الشعر.
- نترك الخلطة على الشعر لمدة ساعة كاملة، مع تغطية الرأس جيدا.
- اجلسي في الشمس لمدة نصف ساعة فقط.
- قومي بعد ذلك بغسل الشعر جيدا، تستغرق هذه العملية عدة أيام للحصول على نتيجة هائلة.
طريقة صبغ الشعر باللون أحمر ومكوناته
المكونات
- نصف كوب من الكركديه المغلي.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
- نحضر إناء صغير على النار، ونضع فيه نصف كوب من الماء، ونضع فيه كمية من الكركديه نتركها لتغلي.
- نأخذ نصف كوب كركديه مغلي، ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون ونقلبهما جيدا.
- نضع هذه الخلطة على الشعر لمدة ساعة إلا ربع، ثم نغسل الشعر جيدا.
- للحصول على اللون الأحمر الجذاب كرري الخلطة ثلاث مرات أسبوعيا لمدة شهر وتلاحظين الفرق.
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