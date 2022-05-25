قنبلة التفتيح.. كريم النشا والليمون المعجزة لتبيض الجسم واليدين وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنه فى ثواني

تبيض اليدين والجسم في ٥ دقائق وازالة سواد المفاصل نهائي ، اليد الجميلة دليل كافِ على جمال صاحبتها، ولهذا معظم البنات، مع العلم أن اليدين تتأثر بأي شئ مثل العوامل الخارجية مثل التعرض لفترات طويله للشمس، كما تتأثر بغسيل المواعين مما يجعلها جافة وغير ناعمة، وفي بعض الأحيان تظهر فيها بعض التشققات، ويجب أن تهتم المرأة بنفسها لكي تظل جميلة وجذابة، واليدين لها أكثر من كريم لحل جميع المشاكل التي تتعرض لها سواء عوامل طبيعية أو عوامل خارجية، ونحن نقول أنه لا يوجد أفضل من الوصفات الطبيعية في علاج جميع مشاكل الجسم كله، كل ما يجب عليك ِ فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا لمعرفة المزيد.

مكونات وصفة تفتيح اليدين والجسم في 5 دقائق

كما ذكرنا أن اليدين حساسة جدا وتتأثر بأي شئ يحدث لها، كما تتأثر إذا تعرض لدرجة حرارة عالية، كما يعاني الكثير من النساء من وجود فواصل غامقة بين عقل الاصبع، لا تقلقي من الآن وبعد تطبيق هذه الوصفة لن تحتاجي إلى شراء منتجات لليدين أبداً، مع العلم أن جميع مكونات هذه الوصفة طبيعية مائة في المائة، والآن سنعرض لكم هذه المكونات:

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من الجلسرين.

ملعقة إلا ربع من عصير الليمون.

ملعقة من زيت جنين القمح.

ربع ملعقة من زيت الخروع.

طبق لتحضير الوصفة.

أكياس بلاستيك لليدين.

النشا.

طريقة تحضير واستخدام وصفة اليدين والجسم

الرائع في هذه الوصفة أن جميع مكوناتها طبيعية، بالإضافة إلى وقت تحضيرها لا يستغرق الكثير، ويتم استخدامها بدون بذل أي مجهود، وتتلخص خطوات التحضير:

يتم وضع جميع المكونات مع بعضها البعض، ويتم التقليب حتى نحصل على قوام متجانس.

يجب عمل تقشير اليدين والتخلص من الجلد الميت.

يجب عمل تقشير اليدين والتخلص من الجلد الميت. يجب وضع الخليط، على اليدين كلها، ويتم ارتداء الأكياس البلاستيك لمدة ساعة ونصف على اليدين.

بعد انتهاء الوقت يجب غسل اليدين بالماء النظيف.

من الممكن أن نستخدم هذه الوصفة يوميا، للعناية بشكل عام.

تساعد هذه الوصفة على تفتيح اليدين والأماكن الغامقة.

كما تعمل تنعيم اليدين وجعلها جميلة.

كمل ذكرنا في المقال إنه يمكن تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد باستخدام بعض الكريمات مثل كريم النشا والليمون بكل سهوله يمكنك انك تقومي باستخدام كريم النشا والليمون السحري للحصول على بشرة بيضاء كالثلج من اول استعمال استخدمي هذه الطريقة التي قمت بذكرها في المقال لتحصلين على بشرة بيضاء من أول مرة عليكي أن تقومي بوضعها في المقال سوف تلاحظين بياض للبشرة عند دهن البشرة بهذه الطريقة المفضل