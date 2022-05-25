مسحتين من كريم النشا لفرد الشعر على شعرك يومياً قبل النوم كيراتين طبيعي يجعل الشعر كالحرير حيث تعاني العديد من الفتيات من الشعر الخشن والمجعد كما يعرضها هذا الشعور بالإحراج، لذا لجأت الكثير منهن إلى استخدام الاستشوار ولكن مفعوله ينتهي خلال عدة ساعات، كما يعود هذا بالضرر على الشعر مثل تساقط الشعر و تلفه وتقصفه ويبقي الشعر خشن ومقصف، لذلك سوف نقدم لكم منتج النشا لتنعيم الشعر وجعله كالحرير.

مسحتين من كريم النشا لفرد الشعر على شعرك يومياً

تساعد النشا في التخلص من الشعر الخشن والمجعد، بالإضافة إلى بعض المكونات الطبيعية الأخري، والطريقة على النحو التالي:-

المكونات

نصف كوب من النشا.

ربع كوب من المايونيز.

٢ ثمرة من الموز المهروس.

٤ ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

٦ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر.

طريقة التحضير

أحضري وعاء عميق وضعي به الموز المهروس والمايونيز وقلبي جيدًا حتى يصبح خليط ناعم ومتجانس.

قومي بإضافة زيت الخروع وزيت الزيتون مع إضافة النشا، واخلطي المكونات السابقة بشكل جيد حتى تحصلي على ماسك متجانس وسهل الفرد.

مشطي الشعر وقسميه أربع أقسام، ثم بعد ذلك قومي بفرد الماسك على الشعر من خلال المشط.

اتركي الخلطة على الشعر لمدة ٣ ساعات على الأقل.

اغسلي الشعر جيدًا بالشامبو المناسب له، حتى يتم إزالة أي بواقي من الماسك.

كرري هذه الوصفة مرة بالأسبوع للحصول على نتيجة جيدة وسريعة.

النشا وزبدة الشيا للشعر

تساعد هذه الوصفة على التخلص من الشعر المجعد بشكل نهائي وفعال، ولمعرفة الطريقة اتبع الخطوات التالية:-

المكونات

كوب ونصف كوب من زبدة الشيا.

٢ كوب من النشا.

طريقة التحضير