الطريقة الصحيحة لـ صبغه لحيه في البيت بمواد طبيعية 100% وغير مكلفة

في هذا المقال، سنخبرك بكل ما نعرفه عن صبغه لحيه طبيعي، وسنتحدث أيضًا عن البدائل المختلفة الموجودة لصبغ أو تغميق اللحية بشكل طبيعي، وسنشرح استخدامها وكيف يمكنك القيام بذلك بنفسك، استمر في القراءة إذا الموضوع يهمك. بعد القراءة لن تحتاج الي ذهاب الحلاق لكي تقوم بصبغ لحيتك وتقوم بإهدار وقتك ومالك.

صبغه لحيه

يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب وراء رغبة شخص ما في صبغ لحيته. بالتأكيد أول ما يتبادر إلى ذهنك هو أن السبب وراء رغبتك في صبغ لحيتك هو الشعر الأبيض. نعم، نعتقد ذلك أيضًا، من المحتمل جدًا أن السبب الرئيسي للقيام بذلك هو صبغ الشعر الرمادي للحية. لكن هناك أسباب أخرى لصبغ لحيتك. يمكنك استخدام صبغات اللحية، ليس فقط بهدف تغطية الشعر الأبيض، بل يمكنك أيضًا صبغ لحيتك بلون غامق للحصول على مظهر أكثر سمكًا، وإذا كنت من أكثر الأصباغ جرأة، يمكنك صبغ لحيتك بلون مختلف. لإضفاء لمسة جديدة على مظهرك.

اختيار صبغة اللحية

عند اختيار صبغة اللحية، فإن المشكلة الرئيسية التي ستواجهها هي أن الصبغات الكيميائية شديدة العدوانية، وأن بشرة وجهك تحت اللحية حساسة للغاية. ضع في اعتبارك أنه سواء كنت تعاني من الحساسية أم لا، فإن اللحى عادة ما تكون أقل كثافة مقارنة بالشعر، مما يجعل بشرتك أكثر تعرضًا.

إليك ملاحظة مهمة جدًا: لا تفكر حتى في استخدام صبغة شعر كيميائية لصبغ لحيتك، فهذه الأصباغ، بالإضافة إلى كونها جاهزة للتلامس مع فروة الرأس (لا علاقة لها بجلد الوجه)، لها أهمية نسبة الأمونيا بين مكوناتها وستترك جلد وجهك يشبه المسيح.

مشكلة الأمونيا واحتمال أن الصبغة لا تشعرك بشعور جيد على بشرة وجهك، فستظل لديك دائمًا إذا كنت تستخدم الأصباغ الكيميائية. لذا كن حذرًا دائمًا ، وقم بإجراء اختبار صغير قبل أن تبدأ في تلطيخ وجهك بصبغة مثل الجنون.

بالنظر إلى هذا الواقع، فإن الخيار الأفضل هو الصبغات الطبيعية، والتي ستخدمك بشكل مثالي لتغطية الشعر الرمادي، وتغميق وتعطي كثافة لحيتك، وحتى تغيير لونها.

كيفية صبغ لحيتك بالحناء

من السهل حقًا صبغ لحيتك بالحناء. في متناول الجميع، لن تحتاج إلى مواد أو أدوات معقدة للحصول عليها، ستتمكن من صبغ لحيتك في المنزل بعناية، لن تلطخ أي شيء وستظهر لحية جديدة في ساعة واحدة فقط. اتبع هذه الخطوات التي نشير إليها: