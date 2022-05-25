نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل شاورما الفراخ بخلطة وتوابل سرية وبطعم ألذ من المطاعم في المقال التالي
تعتبر شاروما الفراخ من المأكولات التي يمكننا تناولها العديد من المأكولات الاخرى حيث تعتبر هذا النوع من المأكولات من الوجبات السريعة التي يقبل على تناولها العديد من الناس سواء الكبار او الصغار، حيث نلاحظ أن العديد من الناس يقومون بشراء هذه الشاورما من محلات المطاعم الخارجية التي تعمل على بيعه باغلى الأسعار بالإضافة إلى أنها من المحتمل أن نصاب بالعديد من الامراض نتيجة لتعرضها للملوثات الخارجية، لضمان صحتنا علينا بعمل هذه الشاورما في المنزل وتبحث العديد من الناس عن طريقة عمل الشاورما في المنزل.
مكونات عمل وصفة شاورما الفراخ
- ثلاث قطع من صدور الفراخ.
- حبتان إثنان من البصل.
- حبتان إثنان من الطماطم.
- حبتان إثنان من الفلفل الأخضر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ.
- خمسة ملاعق كبيرة من الزيت.
- خبز للحشو طازج.
طريقة عمل وصفة شاورما الفراخ
- أحضري طاسة كبيرة وضعي بها خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي مع إضافة ثلاث قطع من صدور الفراخ مقطعة إلى قطع متوسطة الحجم على شكل مكعبات ثم ضيفي حبتان إثنان من البصل مقطعة إلى شرائح.
- قومي بتقليب شرائح البصل مع مكعبات الفراخ مع إضافة حبتان إثنان من الفلفل الأخضر شرائح وحبتان إثنان من الطماطم المقطع مكعبات وعليكي بدمج هذه المكونات ببعضها وقومي بإضافة ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة واحدة صغيرة من الملح وملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ.
- بعد وضع هذه المكونات ببعضها قومي بتقليبها جيدا حتى تندمج جيدا وتنضج تماما.
- أحضري الخبز الطازج بعد ذلك وقومي بفتحه ثم قومي بحشو حشوة شاورما الفراخ وقومي بإدخاله الفرن على حرارة عالية واتركيه حتى يأخذ اللون البني المقرمش.
- بعد الوصول إلي هذه الدرجة قومي بإخراجها من الفرن واتركيها لتبرد ثم قومي بتقديمه بالذ طعم أو قومي بتقديم شاورما الفراخ في طبق وقومي بتناوله باشهى طعم مع المقبلات الشهية التي تعمل على فتح الشهية مثل المخللات او السلطات لتناول هذا الطعام بشكل أفضل.
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