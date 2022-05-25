طريقة عمل شاورما الفراخ بخلطة وتوابل سرية وبطعم ألذ من المطاعم

تعتبر شاروما الفراخ من المأكولات التي يمكننا تناولها العديد من المأكولات الاخرى حيث تعتبر هذا النوع من المأكولات من الوجبات السريعة التي يقبل على تناولها العديد من الناس سواء الكبار او الصغار، حيث نلاحظ أن العديد من الناس يقومون بشراء هذه الشاورما من محلات المطاعم الخارجية التي تعمل على بيعه باغلى الأسعار بالإضافة إلى أنها من المحتمل أن نصاب بالعديد من الامراض نتيجة لتعرضها للملوثات الخارجية، لضمان صحتنا علينا بعمل هذه الشاورما في المنزل وتبحث العديد من الناس عن طريقة عمل الشاورما في المنزل.

مكونات عمل وصفة شاورما الفراخ

ثلاث قطع من صدور الفراخ.

حبتان إثنان من البصل.

حبتان إثنان من الطماطم.

حبتان إثنان من الفلفل الأخضر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت.

خبز للحشو طازج.

طريقة عمل وصفة شاورما الفراخ