بماء المكرونة.. مقشر طبيعي للوجه لبشرة ناعمة ونضرة كالأطفال وانسي البقع والتجاعيد بخلطة رهيبة

إن تقشير الوجه بصورة طبيعية والمواظبة على ذلك الأمر يساعد البشرة على التعافي وجعلها بأكثر نعومة ونقاء، حيث يتم التخلص من أي خلايا للجلد الميت بعد إتمام عملية التقشير بالصورة الصحيحة، والأطباء ينصحون باستعمال مكونات طبيعية للمقشر، حتى لا يحدث أي تأثير سلبي على البشرة بعد استخدام المكونات الكيميائية، وبناء على ذلك سنعرض لكم أفضل مقشر طبيعي للوجه.

مقشر طبيعي للوجه

إليكم أبرز المقشرات الطبيعية للوجه وأفضلها على الإطلاق، وهذا ما كشفته لنا الكثير من التجارب، وهذا ما سنسرده بالصورة الآتية:

مقشر السكر والليمون وزيت الزيتون

المكونات

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

خطوات التحضير والاستخدام

أولًا نقوم بخلط كافة المكونات معًا داخل إناء صغير.

ومن بعد تجانس المكونات، فهنا نقوم بوضع الخليط على الوجه.

فيجب أن يتم تدليك الوجه بشكل دائري وبرفق.

ويتم ترك الخليط على الوجه لمدة زمنية تقدر بحوالي 10 دقائق.

وبعد انتهاء المدة، فهنا نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر.

ويفضل المواظبة على إجراء تلك الوصفة مرتين خلال الأسبوع.

مقشر القهوة والحليب

المكونات

ملعقة صغيرة من القهوة.

ملعقة صغيرة من الحليب.

خطوات التحضير والاستخدام

نقوم في البداية بوضع كافة المكونات معًا ويتم خلطها جيدًا، حتى نتحصل على قوام كريمي.

وبعدها نقوم بوضع الخليط على الوجه.

ويفضل تدليك الوجه بصورة دائرية وبرفق لفترة تقدر بحوالي 3 دقائق.

ويترك الخليط على الوجه لفترة تقدر بحوالي 10 دقائق.

ومن بعد انتهاء المدة، فهنا نقوم بغسل الوجه بالماء.

مقشر الملح وماء المكرونة

المكونات

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

قطنة جافة نظيفة.

نصف كوب من ماء سلق المكرونة.

خطوات التحضير والاستخدام

نقوم في البداية بخلط ماء سلق المكرونة مع نصف ملعقة الملح.

وبعد ذلك نضع القطنة النظيفة داخل هذا الخليط.

ثم نقوم بوضع القطنة على الوجه والرقبة.

ويتم تكرار العملية أكثر من مرة.

ومن بعد ذلك نقوم بترك الخليط على الوجه لمدة تقدر بحوالي تلت ساعة.

وبعد ذلك نقوم بشطف الوجه جيدًا بالماء الدافئ.

ويفضل تكرار تلك الطريقة أكثر من مرة خلال الأسبوع الواحد.

وفي الختام نكون قد عرضنا لكم كافة المعلومات التي تدور حول أفضل مقشر طبيعي للوجه، فهذه المقشرات من السهل تحضيرها داخل المنزل، فمن السهل الاستفادة من كافة الفوائد الصحية التي تعطيها تلك المكونات للوجه والبشرة بشكل عام، وهذا هو المطلوب.