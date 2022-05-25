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تعتبر كيكة الشوكولاتة من أشهي وألذ الحلويات التي يحبها العديد من الأشخاص وخاصة الأطفال ويحبون أن يأكولونها بين الوجبات أو في المدرسة كوجبة خفيفة ويفضلون السيدات والفتيات القيام بها في المنزل بأسرع وقت وبأقل جهد ولا يفضلون شرائها من الخارج لأنها تباع بأعلى الأسعار وتحتوي علي مواد حافظة غير مفيدة للجسم بينما الكيكة التي نقوم بعملها في المنزل تحتوي علي البيض الذي يحتوي علي بروتينات وكالسيوم مفيد للجسم واللبن الذي يقوي العضلات ومفيد للعقل والجسم، وتعتبر كيك الشيكولاتة من أبسط أنواع الكيك التي يمكننا عملها في المنزل بأبسط المكونات. مكونات عمل كيك الشوكولاتة ثلاث حبات من البيض.

كوب واحد من الدقيق.

كوب واحد من السكر.

كوب واحد من الحليب السائل.

كوب واحد من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

ملعقتان كبيرتان من الفانيليا. طريقة عمل وصفة كيك الشوكولاتة أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به كوب واحد من السكر مع كوب واحد من الزيت وكوب واحد من الحليب السائل وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها حتى تتجانس تماما وتتمكنين من الحصول على قوام كثيف.

بعد الحصول على ذلك القوام قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام وأخفقي جيدا مرة أخرى وعليكي بأخذ كوب من هذا الخليط وقومي بوضعه في الثلاجة ثم ضيفي إلي الخليط المتبقي ثلاث حبات من البيض مع ملعقتان كبيرتان من الفانيليا واخلطي مرة أخرى.

بعد الخلط الجيد قومي بتفريغ محتويات الخلاط في وعاء كبير صالح للعجن وضيفي إليه كوب واحد من الدقيق مع ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر وقومي بعجن هذه المكونات ببعضها في نفس الإتجاه حتى تحصلين على قوام كثيف.

بعد ذلك أحضري صينية وقومي بدهنها بالسمنة وقومي بصب خليط الكيك بها ثم عليكي بتشغيل الفرن وعند سخونتها قومي بإدخال صينية الكيك واتركيها حتى ترتفع كميتها وتنضج.

عند التأكد من نضجها وإرتفاع كميتها قومي بإخراجها من الفرن ثم قومي بصب خليط الشيكولاتة بها ثم عليكي بتناولها بألذ طعم. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيك الشوكولاتة الهشة الخفيفة غرقانة بالصوص بطعم أول مرة تدوقيه - ثقفني

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