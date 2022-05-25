وصفة الخميرة الفورية لتبييض المناطق الحساسة وبين الفخذين وأي بقع داكنة في الجسم كله

تعاني البعض من الفتيات من وجود بعض المشكلات التي توجد في الجسم ومن اكبر المشكلات التي تواجه العديد من الفتيات هي إسمرار المناطق الحساسة التي تسبب العديد من المواقف المحرجة للكثير من هؤلاء الفتيات ونتيجة لهذه المشكلة جعلت الكثير من الفتيات يبحثون عن العلاجات التي تساعد على تفتيح هذه المناطق الحساسة وتعتبر من أكثر المناطق الحساسة هي مناطق تحت الإبط ومناطق البيكيني وتعتبر هذه المناطق تمثل سبب ضيق الكثير من الفتيات وتستخدم البعض من الفتيات بعض الطرق التي تساعد على تفتيح هذه المناطق مثل إستخدام الليزر وتعتبر هذه الطريقة من الطرق غالية الثمن، والبعض الآخر من الفتيات يقومون بإستخدام بعض الوصفات التي تعمل على تفتيح هذه المناطق مثل الكريمات التي تعمل هذه الكريمات على ظهور حساسية كبيرة وتجعل مظهر الجلد بشكل كبير لذلك علينا بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح هذه المناطق وتعتبر من اشهر هذه الوصفات التي تعمل على تفتيح المناطق الحساسة مثل الخميرة.

مكونات عمل وصفة الخميرة لتبييض المناطق الحساسة

خمسة ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة عمل وصفة الخميرة لتبييض المناطق الحساسة