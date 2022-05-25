نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الخميرة الفورية لتبييض المناطق الحساسة وبين الفخذين وأي بقع داكنة في الجسم كله في المقال التالي
تعاني البعض من الفتيات من وجود بعض المشكلات التي توجد في الجسم ومن اكبر المشكلات التي تواجه العديد من الفتيات هي إسمرار المناطق الحساسة التي تسبب العديد من المواقف المحرجة للكثير من هؤلاء الفتيات ونتيجة لهذه المشكلة جعلت الكثير من الفتيات يبحثون عن العلاجات التي تساعد على تفتيح هذه المناطق الحساسة وتعتبر من أكثر المناطق الحساسة هي مناطق تحت الإبط ومناطق البيكيني وتعتبر هذه المناطق تمثل سبب ضيق الكثير من الفتيات وتستخدم البعض من الفتيات بعض الطرق التي تساعد على تفتيح هذه المناطق مثل إستخدام الليزر وتعتبر هذه الطريقة من الطرق غالية الثمن، والبعض الآخر من الفتيات يقومون بإستخدام بعض الوصفات التي تعمل على تفتيح هذه المناطق مثل الكريمات التي تعمل هذه الكريمات على ظهور حساسية كبيرة وتجعل مظهر الجلد بشكل كبير لذلك علينا بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح هذه المناطق وتعتبر من اشهر هذه الوصفات التي تعمل على تفتيح المناطق الحساسة مثل الخميرة.
مكونات عمل وصفة الخميرة لتبييض المناطق الحساسة
- خمسة ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز الحلو.
طريقة عمل وصفة الخميرة لتبييض المناطق الحساسة
- احضري إناء متوسط الحجم وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من الخميرة مع ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون مع ملعقتان كبيرتان من زيت ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها.
- بعد التقليب الجيد لهذه المكونات ببعضها وضمان تجانس المكونات تماما قومي بتنظيف أولا المناطق الحساسة التي ترغبين في تفتيحها.
- بعد نظافة هذه المناطق قومي بوضع هذه الوصفة الجبارة على هذه المناطق مع فركها جيدا حتى تتخلصين من الجلد الميت أو أي متسخات أخرى.
- بعد ذلك قومي بترك هذه الوصفة على هذه المناطق لفترة من الوقت حتى تجف.
- بعد جفاف هذه الوصفة في هذه الأماكن قومي بغسلها بالماء البارد ثم قومي بتنشيفها.
- عليكي بتكرار هذه الوصقة ثلاث مرات في كل إسبوع وخلال عشرة أيام فقط سوف تحصلين على أفضل النتائج المبهرة التي تحلمين بها.
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