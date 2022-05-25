طريقة صنع كريم شعر طبيعي منزلي لفرد وتنعيم الشعر وجعله ناعم حرير بدون أي تكلفة

الشعر يمثل زينة وجمال كل إمرأة خاصة الشعر الناعم الطويل، حيث تعاني البعض من الفتيات من مشكلات الشعر المتعددة التي تسبب لهم العديد من المواقف المحرجة ومنها مشكلة تقصف الشعر ومشكلة القصر، وجعلت هذه المشكلة العديد من الفتيات يبحثون عن بعض العلاجات التي تعمل على تنيعم الشعر وتستخدم العديد من الفتيات وصفات تعمل على تنعيم الشعر ومنها إستخدام بعض الأجهزة مثل المكواة والسيشوار التي تعمل هذه الأجهزة على تنيعم الشعر بشكل مؤقت وبعد مرور الوقت سوف يعود الشعر إلى خشونته مرة أخرى، والبعض الآخر من الفتيات يقومون بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على إستخدام الكيرياتين الذي يعمل على نعومة الشعر ولكن الكيرياتين يسبب تلف الشعر مع مرور الوقت بالإضافة إلى أنه يعمل على إصابة المخ بالعديد من الامراض.

مكونات عمل كريم شعر منزلي

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة عمل كريم شعر منزلي