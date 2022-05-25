نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة صنع كريم شعر طبيعي منزلي لفرد وتنعيم الشعر وجعله ناعم حرير بدون أي تكلفة في المقال التالي
الشعر يمثل زينة وجمال كل إمرأة خاصة الشعر الناعم الطويل، حيث تعاني البعض من الفتيات من مشكلات الشعر المتعددة التي تسبب لهم العديد من المواقف المحرجة ومنها مشكلة تقصف الشعر ومشكلة القصر، وجعلت هذه المشكلة العديد من الفتيات يبحثون عن بعض العلاجات التي تعمل على تنيعم الشعر وتستخدم العديد من الفتيات وصفات تعمل على تنعيم الشعر ومنها إستخدام بعض الأجهزة مثل المكواة والسيشوار التي تعمل هذه الأجهزة على تنيعم الشعر بشكل مؤقت وبعد مرور الوقت سوف يعود الشعر إلى خشونته مرة أخرى، والبعض الآخر من الفتيات يقومون بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على إستخدام الكيرياتين الذي يعمل على نعومة الشعر ولكن الكيرياتين يسبب تلف الشعر مع مرور الوقت بالإضافة إلى أنه يعمل على إصابة المخ بالعديد من الامراض.
مكونات عمل كريم شعر منزلي
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.
طريقة عمل كريم شعر منزلي
- احضري علبة نظيفة وضعي بها ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي مع خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع مع إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو مع إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وقومي بتقليب المكونات ببعضها.
- بعد وضع هذه المكونات ببعضها قومي بتقليبهم جيدا حتى تتجانس المكونات ببعضها تماما.
- بعد تقليب هذه المكونات وتجانسها تماما قومي بتمشيط الشعر جيدا بالمشط الخشبي وقومي بقسمه إلى نصفين ثم قومي بوضع هذه الوصفة على شعرك جيدا وفي جميع البصيلات من الجذور إلى الأطراف.
- بعد ذلك قومي بترك هذه الوصفة على شعرك يوميا او مرتان في اليوم.
- وفي اليوم التالي قومي بغسل شعرك بالماء ثم قومي بوضع هذا الكريم مرة أخرى وخلال عشرة ايام فقط تلاحظين أفضل النتائج التي تحلمين بها وترغبين في الوصول إليها لذلك علينا بإستخدام هذه الوصفة وهي وصفة الكريم الطبيعي الذي يعمل على فرد الشعر بشكل ملحوظ وجذاب بطريقة سهلة وغير مكلفة.
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