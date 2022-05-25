8 علامات تحذيرية جسمك بيقولهالك المفروض متتجاهليهاش

اجسامنا بتنبهنا لحاجات كتير بطرق مختلفة ، لكن احنا مش دايما بنسمع لجسمنا ، الحقيقة اننا نقدر نتواصل مع اجسامنا ، اللي في اوقات كتير بيتكلم معانا من خلال تغييرات مختلفة بتحصل فيه ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على علامات تحذيرية من جسمك ورسايل بيبعتهالك المفروض انك متتجاهليهاش ابدا.
علامات تحذيرية من جسمك:
1- جلد مصفر:
لون الجلد المصفر ، اللي بينتج في الغالب من مشاكل اليرقان والكبد ، وده اللي بيأدي للحالة دي للجلد ، لانها بتخلي الجسم فيه مستويات عالية من البيليروبين (صبغة صفراوية) بيكون مستحيل على جسمك التخلص منها ، ونتيجة لده ، الجلد وبياض العين بياخدوا مسحة صفرا.
2- بقع بيضا على الضوافر:
البقع البيضا ممكن تظهر بسبب اصابة في الضوفر او عادة قضم الاظافر ، ومع ذلك لو انتي مش بتعاني من المشاكل دي ، وما زال بيظهر عندك بقع بيضا ، ممكن تبقى مشكلة صحية مش ظاهرة ، وفي معظم الاحيان بيكون السبب نقص في الزنك, الكالسيوم, او البروتين.
3- زوايا شفايف متشققة:
ممكن تظهر تشققات او بثور في زوايا الشفايف لاسباب كتير ، ممكن تكوني مصابة بالجفاف وجسمك مش مترطب كفاية, او بتتعرضي كتير لاشعة الشمس ، بالاضافة كمان ، انه حتى معجون الاسنان العادي او احمر الشفايف اللي بتستخدميه غالبا ممكن يكون السبب.
4- تضخم الاظافر (تعجر الاظافر):
تقوس الاظافر حوالين الصوابع دي مشكلة بتظهر للاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل الرئة المزمنة ، ممكن يحصل كمان بسبب بعض امراض الجهاز الهضمي ، لو ما تمش علاجها في الوقت المناسب ، الضوافر بتتضخم وبتنحني لتحت.
5- قروح الفم:
ممكن تحصل تقرحات مؤلمة في الفم بسبب التغيرات الهرمونية او الاجهاد العاطفي ، ومن الاسباب التانية كمان اللي ممكن تحصل بسببها ظهور القروح هي نقص فيتامين B12.
6- نتؤات او بثور الجفون:
البثور الصغيرة على الجفون (الدمل) ، عادة بتظهر قرب الرموش وبيبقى في الم كل ما ترمشي ، وممكن كمان تسببلك حكة ، ودي بتظهر على الجلد عادة لو كنتي مصابة بالسكر او جلدك جاف اوي ، ممكن كمان تكون علامة على ضرورة تغيير العدسات اللاصقة او فرش المكياج.
7- حلقة حول قرنية العين:
لو دققتي النظر على قرنية عينك ولاحظتي وجود حلقة زرقا, رمادية, او بيضا حواليها ، ده معناه ان عندك رواسب من الدهون في جسمك ، المستويات العالية من الكوليسترول بتخلي الحلقات دي تظهر مباشرة على عينيك ، وفي النهاية تقريبا كل الاشخاص هيصابوا بيها مع التقدم في السن ، ولكن مع ذلك لو لاحظتي ظهورها في سن صغير ، ده معناه ان في مشكلة ، وضروري تروحي لدكتور متخصص.
8- بقع حمرا غامقة على اللسان:
اللسان الاحمر مش بس علامة على العدوى ، ولكن ايضا علامة لحب الشباب ونقص الفيتامينات ، وسبب تاني محتمل وهو الحمى القرمزية ، واللي ممكن تخلي اللسان لونه شاحب ولكن مع ظهور بقع حمرا غامقة ، بالاضافة ، ممكن الهربس الفموي كمان يأدي لظهور البقع الحمرا.
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