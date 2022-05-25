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وصفة اليوم هي تحضير الكريم المذهل للتخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد في وقت قصير جداً بوتوكس طبيعي للبشرة، إليكي سيدتي كيفية الحصول على بشرة متوهجة خالية من التصبغات والتجاعيد، ولتحضير هذا الكريم نحتاج إلى عصير البرتقال فهو يمنع ظهور التجاعيد ويشد البشرة بفاعلية، كما أنه يزيل التصبغات والجلد الميت من البشرة كذلك سنحتاج إلى الدقيق الأبيض، فهو يزيل التصبغات والبقع الداكنة من البشرة بالإضافة إلى النشا فهو ينعم البشرة ويزيل الخلايا الميتة. الكريم المذهل للتخلص من الخطوط و التجاعيد مكونات الوصفة الأولى (قناع للوجه لإزالة التجاعيد والتصبغات) : ثمرة برتقال.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض. طريقة تحضير القناع خذ ثمرة البرتقال وقم باستخراج عصير البرتقال منها وضعه في وعاء.

ضع الدقيق الأبيض في وعاء ثم أضف إليه مقدار ملعقتين كبيرتين من عصير البرتقال.

تمزج المكونات جيداً حتى تحصل على خليط كريمي وبهذا تكون الوصفة جاهزة للتطبيق. طريقة تطبيق الكريم ضعي هذا الخليط على بشرتك بإستخدام فرشاة نظيفة ضعيه على بشرة وجهك ورقبتك وحول العينين أيضاً.

اتركيه على بشرتك لمدة 20 دقيقة حتى يجف تماماً ثم افركي بشرتك لإزالة القناع.

اغسلي بشرتك بالماء جيداً ثم رطبي بشرتك بزيت أو كريم مرطب ولافضل النتائج طبقي هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع. وصفة بديل البوتوكس الطبيعي مكونات الوصفة الثانية (كريم البرتقال المضاد للتجاعيد) : عصير برتقالة واحدة.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

ملعقة كبيرة من جل بذور الكتان. طريقة تحضير الكريم أضف عصير البرتقال في إناء معدني ثم أضف إليه النشا وماء الورد بالإضافة إلى زيت اللوز الحلو.

امزج المكونات بشكل جيد ثم ارفع الإناء على نار هادئة لمدة 5 دقائق واستمر في التقليب حتى تحصلي على خليط كريمي.

ضع هذا المزيج الكريمي في وعاء ويمكنك إضافة بضع قطرات من زيت فيتامين ه ثم أضف جل الألوفيرا.

امزج جيداً حتى يتجانس المزيج ثم أضف إليه جل بذور الكتان وامزج مرة أخرى. تطبيق الكريم على البشرة ضعي هذا الكريم الطبيعي على بشرتك في المساء قبل النوم طبقيه على الوجه و الرقبه

دلكي بشرتك بهذا الكريم لمدة دقيقة ثم اتركيه على بشرتك طوال الليل وفي الصباح اغسلي بشرتك بالماء البارد.

ضعي هذا الكريم على بشرتك كل مساء وستحصلين على نتيجة رائعة من الإستخدام الأول. عمر شويل - جدة الكريم المذهل للتخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد في وقت قصير جداً بوتوكس طبيعي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكريم المذهل للتخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد في وقت قصير جداً بوتوكس طبيعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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