نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ادعكي جسمك مرة واحدة فقط جسمك هينور في الضلمة تبييض البشرة فوري من أول استخدام في المقال التالي
نتيجة التعرض للعديد من العوامل التي قد تؤثر على لون البشرة مثل التعرض لأشعة الشمس، أو المداومة على استخدام بعض المستحضرات الغير صحية فقد يؤدي ذلك إلى ظهور بعض الاسمرار في البشرة، وقد يظهر أيضًا بقع غامقة في الوجه وفي العديد من المناطق في الجسم، ولذلك يبحث العديد من النساء والفتيات عن أفضل الوصفات التي يمكن أن تعالج هذه المشكلة بشكل طبيعي بدون أي أضرار، ومن خلال متابعة السطور القمة سوف نتعرف على أفضل الوصفات التي يمكن استخدامها لهذا الغرض.
وصفة الطماطم والليمون لتبيض البشرة
الطماطم العديد من الفوائد للبشرة فهي من أهم المواد الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة والتخلص من الحبوب والبقع، والليمون كذلك له دور فعال في تبييض البشرة، وطريقة الاستخدام كالتالي:
المكونات
- ربع كوب من عصير الطماطم المهروسة.
- عصير ليمونتين.
طريقة الاستخدام والتطبيق
- يتم خلط المكونات مع بعض وقلبي جيدًا يصبح خليط.
- وزعي الخليط على أي منطقة تحتاج إلى التفتيح السريع
- اتركي الخليط على البشرة لمدة ساعة.
- اغسلي بشرتك بعد ذلك بالماء الفاتر.
يتم التكرار يوم بعد يوم للحصول على النتيجة المطلوبة.
وصفة البرتقال والكركم لتفتيح البشرة
البرتقال يساعد في تفتيح البشرة كما أنه يساعد في التنظيف العميق للبشرة خاصتًا الدهنية ويساعد في تغذية البشرة لما يحتوي عليه من عناصر وفيتامينات وطريقة التطبيق والاستخدام كالتالي:
المكونات
- ربع كوب من عصير البرتقال الطبيعي.
- ملعقتين من الكركم.
طريقة الاستخدام والتطبيق
- يتم تجهيز البرتقال، وإضافة إليه الكركم.
- اخلطي المكونات حتى يتم التجانس بدون تكتلات.يتم غسل البشرة جيدًا ليتم وضع الماسك على بشرة نظيفة.
وزعي الخليط على البشرة وجميع المناطق
- المراد تفتيحها.
- اتركي الخليط عليها لمدة نصف ساعة.
- اغسلي بشرتك الآن بالمياه الفاترة.
كرري استخدام الماسك لتحقيق النتيجة المطلوبة.
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