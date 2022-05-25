نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الطحينة الخام الأصلية في البيت ثقيل ومظبوط أحلى من الجاهز وأوفر بكتير في المقال التالي
عمل الطحينة الخام الأصلية يبحث عنها العديد من النساء ولذلك نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الطحينة في المنزل، وتعد الطحينة من المقبلات التي تضاف على العديد من الطعام حيث أنها تعطي مذاق رائع، يمكن وضعها على العسل الأسود والجبنة والفول، في السطور التالية نسرد لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الطحينة في المنزل.
طريقة عمل الطحينة الأصلية في المنزل
يوجد العديد من الطرق المختلفة لعمل الطحينة في البيت ومن هذه الطرق نقدمها لكم فيما يلي.
الطريقة الأولى المكونات:
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
- كوب زيت.
- كوب ونصف سمسم أبيض وليس محمص.
- ذرة ملح.
طريقة تحضير الطحينة
- نحضر طاسة ثم نضعها على نار متوسطة ونضيف إليها الزيت ثم نضع السمسم مع التقليب المستمر حتى يتم تحميص السمسم.
- ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد تمامًا.
- بعد ذلك نقوم بوضع السمسم المحمص في الخلاط الكهربائي ونضيف الدقيق والملح ونضرب جيدًا.
- ثم نضع الزيت ونستمر في الضرب حتى نحصل على قوام متماسك وناعم، نحضر برطمان ونضع به الطحينة.
الطريقة الثانية
المكونات:
- كوب سمسم أبيض.
- كوب من الزيت.
- كوب من الدقيق.
- ذرة ملح.
طريقة تحضير الطحينة
- حيث أنه في البداية نضع إناء على النار ثم نضيف إليه السمسم بدون زيت ونقلب جيدًا بطريقة مستمرة حتى لا يحترق السمسم ونستمر في التقليب حتي يتم تحميص السمسم.
- حيث أنه بعد ذلك نضع السمسم في الخلاط الكهربائي مع قليل من الزيت ونضرب جيدًا ثم نضع الدقيق بالتدريج مع الضرب المستمر حتي ينعم تمامًا.
- كما أنه ثم يتم وضع باقي الزيت ونضرب مرة أخري وبذلك تصبح الطحينة جاهزة مثل الجاهزة نضعها في برطمان زجاجي وتستخدم عند الحاجة.
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