طريقة عمل توابل السبع بهارات بمكونات بسيطة في المنزل وبنكهة قوية

توابل السبع بهارات ، تعد من أنواع التوابل التي تستخدم بكثرة وفي وصفات عديدة، كما أن مكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في المنزل وليست مكلفة وطريقة تحضيرها كذلك سهلة وبسيطة وتتم بواسطة الخلاط الكهربائي.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى مثل خلطة السبع بهارات التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل توابل السبع بهارات.

مكونات توابل السبع بهارات

تتكون هذه الوصفة المميزة من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناتها كالتالي:

ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

ملعقة كبيرة كزبرة يابسة مطحونة.

وملعقة صغيرة هيل أو حبهان مطحون.

ملعقة كبيرة مليئة بحبات القرنفل.

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

وملعقة كبيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من القرفة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل توابل السبع بهارات وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بإحضار مطحنة الخلاط ونضع فيها جميع المكونات.

ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا في مطحنة الخلاط حتي نحصل علي خليط ناعم متجانس.

ثم تكون السبع بهارات بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

كما يوجد بهارات عديدة يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل بهارات الحواوشي وبهارات الشاورما.

كما يوجد العديد من السلطات الصوصات المميزة واللذيذة التي يمكن إعدادها وتناولها مع الأطعمة المختلفة مثل صوص البابريكا أو المايونيز أو سلطة الدقوس.

طريقة عمل سلطة الدقوس

المكونات

نصف كيلو من الطماطم.

حبة فلفل رومي.

خمس فصوص ثوم.

حبة فلفل حار.

ربع كوب خل.

ربع كوب من عصير الليمون.

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة كزبرة يابسة.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير

نقوم بفرم الطماطم في الكبة ويجب أن يكون في الكبة وليس الخلاط حتي لا يصبح القوام ناعما.

ثم نقوم بفرم كلا من الفلفل الرومي والفلفل الحار والثوم في الكبة مع البهارات والخل وعصير الليمون.

بعد ذلك نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض.

ثم نقوم بإضافة الكزبرة الخضراء المقطعة للخليط وتكون السلطة بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المايونيز

يمكن تناوله مع طبق اللحم بصوص الفلفل ومكوناته كالتالي:

بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي: