نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصف كوب يوميا على الريق من هذا الخليط نسف دهون البطن والتخلص من الكرش بدون رياضة في المقال التالي
الكثير من المحاولات حول إنقاص الوزن، البعض يكلل بالنجاح، والاخر يفشل، ولكن يبحث الأشخاص دائما عن وصفات تساعدهم في فقد الكثير من الوزن، ولكن دون أن يمتنعوا عن الأكلات التى يحبونها، لذلك جئنا لكم بوصفة عبارة عن مشروب يعمل على حرق نسبة كبيرة من الدهون في وقت قصير جدا، كما يمكنك تناول الأكلات التى تحبها دون أن تمتنع عنها، لذلك اتبعونا سنقدم لكم مشروب يساعدكم في التخلص من الدهون بسرعة جبارة.
تناول كوب واحد من المشروب سنتخلص من الدهون
يعرف عن النباتات الطبيعية مميزاتها الكبيرة التي تقدمها للجسم في كل مجالات، وأهم ما تقدمه بعض النباتات للجسم هو ميزة إنقاص الوزن، لذلك سنقدم لكم وصفة مكونة من عدة منتجات طبيعية ستساعدك على التخلص من الوزن:
- ملعقة واحدة تكون صغيرة من الزنجبيل البودرة.
- ملعقتين ذات حجم صغير من القرفة المطحونة.
- ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.
- كوب من الماء المغلي.
- تقوم بوضع تلك المكونات ومزجها جيدا، ثم وضع ملعقة منها على كوب ماء مغلى، ثم البدء في شراب الكوب، بعد عدة أيام ستجد النتيجة مبهرة.
وصفة ذات فاعلية شديدة للتخلص من دهون البطن
تلك الوصفة التى سنقوم بذكرها ذات شهرة واسعة في خسارة الوزن، وأهم مكونات الوصفة:
- زبادي.
- عسل.
- ليمون.
- تقوم بوضع كوب من الزبادي مضاف له ملعقة من العسل ثم إضافة عصرة ليمون، كما يمكنك وضع دقيق الشوفان على كوب الزبادي حتى تشعر بالشبع، حيث يعرف عن دقيق الشوفان بوجود فيه القليل من السعرات الحرارية، وتلك الوصفة يمكنك تناولها في وجبة العشاء، كما يمكنك بعد تناول الزبادي، تناول شراب الشاي الأخضر الساخن، تلك الوصفة بعد الاستمرار عليها لمدة أسبوعان ستجد فقد الكثير من الوزن.
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