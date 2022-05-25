نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الشيب والشعر الأبيض المذهلة والطبيعية بطريقة سهلة وصحية وأضمن من الصبغات الكيميائية في المقال التالي
الشيب والشعر الأبيض من أكثر المشاكل التي يعاني منها جميع أفراد العائلة وخاصة كل سيدة وفتاة، والذي يؤثر بشدة علي العامل النفسي لدي كل شخص يعاني من تلك المشاكل، والتي تؤدي إلى عدم الرغبة في الظهور بشكل عام في جميع المناسبات الاجتماعية السعيدة، مما يؤدي إلى حالة من عدم الثقة بالنفس مما يؤثر بشكل كبير علي العامل النفسي للأفراد بشكل عام، وهناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض والشيب حيث أن هناك العوامل الوراثية التي تعمل على ظهور مشكلة الشيب المبكر لدي الشباب، مما يجعلهم يظهرون بشكل متقدم في السن علي الرغم من صغر أعمارهم وكل ذلك بخلاف العديد من العوامل الأخري والتي تؤدي إلى ظهور مشكلة الشيب المبكر والشعر الأبيض، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يلجأون إلى مراكز التجميل والعناية بالشعر وذلك للتخلص من مشكلة الشيب، والذي يضطر أغلبهم في استخدام المواد الكيميائية الضارة والصبغات المستوردة والتي أغلبها عالي التكلفة المادية، غير أنه شديد الخطورة على صحة وسلامة افراد العائلة وخاصة السيدات والفتيات والشباب بشكل عام، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل وذلك لعمل أفضل وصفة للتخلص من مشكلة الشيب والشعر الأبيض.
طريقة عمل وصفة الشيب والشعر الأبيض ومكوناتها
ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل وصفة علاج الشعر بشكل كبير من مشكلة الشيب والشعر الأبيض، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان عملها بأفضل الطرق الصحية والمفيدة لصحة الشعر ولفروة الرأس بشكل كبير، وذلك لجميع انواع الشعر المختلفة وخاصة السيدات والفتيات والشباب بشكل كبير.
المكونات
- ربع كوب من الحلبة.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة التحضير
- نحضر إناء ونضعه على نار متوسطة، ونضع عليها خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وتقلب حتى تصبح على وشك الغليان تقريبا.
- عند تسخين زيت جوز الهند، نضع عليه ملعقتان كبيرتان من حبوب الحلبة، ونقلبهم جيدا. بعد خلط زيت جوز الهند مع حبوب الحلبة، نرفع الخليط من النار، ونتركه لمدة عشر دقائق حتى يبرد.
- بعد أن يبرد الخليط، نحضر مصفاة، لكي نقوم بتصفية حبوب الحلبة ونأخذ الزيت فقط في إناء محكم الغلق.
- نمشط الشعر أولا قبل وضع الزيت بمشط خشبي، ثم نضع الزيت على فروة الرأس حتى الأطراف.
- يترك الخليط على الشعر لمدة سبعة ساعات، بعد ذلك قومي بغسل شعرك بالشامبو المناسب، تلاحظين الفرق بين قبل وبعد الاستخدام لذلك تخلصي من مشكلة شيب الشعر.
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