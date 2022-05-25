طريقة عمل غزل البنات في المنزل بدون ماكينة ولا خلاط بكوب سكر واحد فقط هتعملي كمية كبيرة جدا

غزل البنات من أهم الحلويات التي يعشقها جميع الأطفال بشكل كبير وخاصتًا البنات، ولكن الآن أصبحت غير متوفرة بشكل كبير في الأسواق ولا يمكن الحصول عليها إلا من خلال الماكينة المعروفة الخاصة بعمل غزل البنات، والان في هذا المقال جئنا لكم بطريق صناعته في المنزل بدون الحاجة إلى المكينة، وبدون احتياج للكثير من المكونات.

طريقة عمل وتحضير غزل البنات في المنزل

غزل البنات من الحلوى التي كانت تتواجد منذ القدم ولها شعبية وحب في قلوب الكبار والصغار لذلك أصبح يبحث العديد من الأمهات عن كيفية إعدادها في المنزل، وطريقة تحضيرها هي كالاتي:

المكونات

كوب من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الون المرغوب فيه ولكن لابد أن يكون الوان طبيعية مصرح بها.

ملعقة من الطعم المناسب لهذا اللون.

بعض العيدان الخشبية.

طريقة التحضير