نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل غزل البنات في المنزل بدون ماكينة ولا خلاط بكوب سكر واحد فقط هتعملي كمية كبيرة جدا في المقال التالي
غزل البنات من أهم الحلويات التي يعشقها جميع الأطفال بشكل كبير وخاصتًا البنات، ولكن الآن أصبحت غير متوفرة بشكل كبير في الأسواق ولا يمكن الحصول عليها إلا من خلال الماكينة المعروفة الخاصة بعمل غزل البنات، والان في هذا المقال جئنا لكم بطريق صناعته في المنزل بدون الحاجة إلى المكينة، وبدون احتياج للكثير من المكونات.
طريقة عمل وتحضير غزل البنات في المنزل
غزل البنات من الحلوى التي كانت تتواجد منذ القدم ولها شعبية وحب في قلوب الكبار والصغار لذلك أصبح يبحث العديد من الأمهات عن كيفية إعدادها في المنزل، وطريقة تحضيرها هي كالاتي:
المكونات
- كوب من السكر.
- ربع ملعقة صغيرة من الون المرغوب فيه ولكن لابد أن يكون الوان طبيعية مصرح بها.
- ملعقة من الطعم المناسب لهذا اللون.
- بعض العيدان الخشبية.
طريقة التحضير
- قومي بطحن السكر حتى يكون بودرة.
- أضيفي إلى السكر اللون الذي تم اختيار، وقومي بالتقليب حتى يصبح كل السكر ذات اللون الذي قد تم اختياره.
- أضيفي بعد ذلك الطعم ايضًا، واعيد التقليب لتتجانس المكونات جيدًا.
- احضري وعاء واضيفي به الخليط، وارفعي الخليط على النار.
- اتركيه حتى يصبح مثل الكرمل.
- احضري وعاء فارغ ولكن ذات حواف عريضة.
- باستخدام ملعقة خشبية قومي بأخذ قدر مناسب من الكراميل.
- ضعي الوعاء على نار متوسطة حتى يسخن.
- قومي بوضع الكراميل على الحواف، وقومي بتحريك الكراميل بالملعقة بشكل دائري.
- سوف تكون خيوط رفيعة في الحواف.
- لفي هذه الخيوط على العيدان الخشبية التي تم تحضيرها، وذلك حتى تتكون كمية مناسبة من غزل البنات.
- كما يمكن عمل غزل البنات باللون الابيض بدون استخدام أي الوان ولكن يتم إضافة رشة من الفانليا حتى تعطي طعم ونكهه مميزة.
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