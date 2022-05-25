نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل مقشر طبيعي للوجه يفتح البشرة 10 درجات ويزيل الجلد الميت والبقع الداكنة في دقائق في المقال التالي

تحاول السيدات الاهتمام ببشرتها دائما من أجل الحصول على نعومة وبياض بدون استخدام مستحضرات تجميل ولذلك يجب تقشير البشرة على الأقل مرة في الأسبوع لإزالة الجلد الميت وتجديد خلايا البشرة، ويمكنك الآن عمل مقشرات طبيعية بمكونات موجودة في بيتك بدلا من شرائها من المحلات وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم فتابعونا. أفضل مقشر طبيعي للوجه المكونات: معلقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.

قطرات من زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج العسل والحليب مع زيت اللوز ثم يوزع الخليط على البشرة مع التدليك لمدة 5 دقائق. ثم يترك لمدة 15 دقيقة ويشطف بالماء البارد ونمرر قطعة من القطن مبللة بماء الورد على البشرة. هذا المقشر يزيل الجلد الميت ويجعل البشرة بيضاء وناعمة ومع التكرار تصبح البشرة أصغر في السن. مقشر البيض وملح البحر المكونات: بياض بيضة.

2 ملعقة كبيرة من ملح البحر.

نصف ملعقة من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: نخفق بياض البيض مع الملح جيدا حتى يصبح القوام متجانس ثم يضاف عصير الليمون ونقلب مرة أخرى. يوضع المقشر على الوجه مع التدليك بحركات دائرية ثم يترك لمدة 10 دقائق ويشطف بالماء الفاتر ثم البارد. هذا المقشر يجدد خلايا البشرة ويزيل الزيوت الزائدة ويساعد في الحصول على بشرة ناصعة البياض في دقائق معدودة. ماسك الأسبرين وصودا الخبز المكونات: 10 أقراص من الأسبرين.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

كوب ماء.

2 ملعقة من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: نطحن الأسبرين جيدا ثم نضيف الماء مع صودا الخبز وعصير الليمون حتى تتكون عجينة ناعمة سهلة الفرد. يوزع الخليط على البشرة بالكامل ويترك لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء هذا الماسك يقوم بتقشير البشرة. ويسمح بظهور خلايا جديدة ويجعل البشرة بيضاء وصافية خالية من العيوب والبقع الداكنة. مقشر للوجه بالقهوة المكونات: 3 ملاعق كبيرة من القهوة.

ملعقة من العسل.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير والاستخدام: نغسل البشرة جيدا بالغسول المناسب ثم نمزج المكونات مع بعض ونوزع المقشر مع التدليك لعدة دقائق. ثم يترك لمدة 5 دقائق ويغسل بالماء البارد وسوف تلاحظي أن بشرتك أصبحت بيضاء خالية من البقع والتصبغات. مقشر اللوز وماء الورد المكونات: 2 ملعقة كبيرة من دقيق اللوز.

كمية مناسبة من ماء الورد.

ملعقة من العسل. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج دقيق اللوز مع العسل وماء الورد لكي تتكون عجينة متجانسة ثم توضع على البشرة ونتركها لمدة 15 دقيقة. نغسل الوجه بالماء الفاتر ثم البارد وسوف تلاحظي أن بشرتك أصبحت متوهجة وأكثر نعومة ورطوبة. مقشر السكر البني وزيت الزيتون المكونات: ربع كوب سكر بني.

ثمن كوب زيت زيتون.

ملعقة كبيرة كاكاو خام. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط المكونات في وعاء صغير ثم توضع على الوجه بحركات دائرية يترك لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء البارد. هذا المقشر يزيل الجلد الميت ويسمح بظهور خلايا جديدة ويجعل البشرة بيضاء في ثواني معدودة. عمر شويل - جدة أفضل مقشر طبيعي للوجه يفتح البشرة 10 درجات ويزيل الجلد الميت والبقع الداكنة في دقائق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل مقشر طبيعي للوجه يفتح البشرة 10 درجات ويزيل الجلد الميت والبقع الداكنة في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.